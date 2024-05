Spektakuläres Comeback: SK Wiesmath dreht 0:3-Rückstand gegen SV Grimmenstein

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:01

In einem Match, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt, gelang dem SK Wiesmath ein unglaubliches Comeback gegen den SV Grimmenstein. Nach einem 0:3-Halbzeitstand drehte Wiesmath das Spiel komplett und sicherte sich einen beeindruckenden 6:3-Sieg. Die Partie bot von Anfang bis Ende Spannung, Überraschungen und eine beachtliche Anzahl an Toren.

Ein Halbzeitstand, der Täuschung versprach

Der SV Grimmenstein startete fulminant in die Partie und dominierte die erste Halbzeit. Bereits in der 11. Minute eröffnete Daniel Püchl den Torreigen und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung.

In Minute 14 scheiterten die Heimischen an der Torumrandung. Grimmenstein baute den Vorsprung weiter aus, als Püchl in der 18. Minute erneut traf und den Spielstand auf 2:0 erhöhte. Thomas Aulabauer setzte mit einem Freistoßtor in der 24. Minute noch einen drauf und ließ die Grimmensteiner mit einem komfortablen 3:0 in die Halbzeitpause gehen.

Wiesmaths unglaubliche Aufholjagd

Nach der Pause zeigte sich ein völlig anderes Bild. Der SK Wiesmath kam mit neuem Elan aus der Kabine und begann seine beeindruckende Aufholjagd. Kurz nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, erzielte Jan Reisner das erste Tor für Wiesmath, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Balazs Tibor Koszö in der 47. Minute, der den Spielstand auf 3:2 verkürzte.

Die Wende wurde komplett, als Andras Stieber in der 49. Minute einen Elfmeter zum 3:3 verwandelte. Wiesmath hatte das Spiel innerhalb weniger Minuten komplett gedreht und ließ nicht nach. Christoph Kornfeld brachte Wiesmath in der 65. Minute erstmals in Führung, gefolgt von einem weiteren Tor durch Andras Stieber in der 71. Minute, das den Vorsprung auf 5:3 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Jan Reisner mit seinem zweiten Tor des Tages in der 74. Minute, das das unglaubliche Comeback perfekt machte und den Endstand auf 6:3 für den SK Wiesmath festlegte.

Das Spiel endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit mit einem spektakulären Sieg für den SK Wiesmath, der nach einem 0:3-Halbzeitstand eine bemerkenswerte Leistung zeigte und das Spiel mit 6:3 für sich entschied. Dieses Match wird sicherlich als eines der denkwürdigsten in die Annalen der beiden Mannschaften eingehen.

1. Klasse Süd: SVG : Wiesmath - 3:6 (3:0)

74 Jan Reisner 3:6

71 Andras Stieber 3:5

65 Christoph Kornfeld 3:4

49 Andras Stieber 3:3

47 Balazs Tibor Koszö 3:2

46 Jan Reisner 3:1

24 Thomas Aulabauer 3:0

18 Daniel Püchl 2:0

11 Daniel Püchl 1:0

