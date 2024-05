Weissenbach dominiert Zöbern mit einem beeindruckenden 5:0

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:31

In einer einseitigen Partie, die am Samstagabend stattfand, zeigte der SC Weissenbach seine Überlegenheit auf dem Feld mit einem klaren 5:0 Sieg gegen den SC Zöbern. Von Beginn an dominierten die Gäste das Spielgeschehen und ließen den Gastgebern kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Die Weissenbacher zeigten eine beeindruckende Leistung, die durch präzise Torschüsse und eine starke Mannschaftsarbeit gekennzeichnet war. Der SC Zöbern, der auf heimischem Boden antrat, hatte Mühe, gegen den Druck der Weissenbacher anzukommen und konnte keine signifikanten Akzente im Spiel setzen.

Ein früher Rückstand setzt Zöbern unter Druck

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei der SC Weissenbach bereits in der 5. Minute durch Martin Blaho in Führung ging. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels und zwang den SC Zöbern, aus seiner defensiven Haltung herauszukommen und nach vorne zu spielen. Doch bevor sich die Zöberner sammeln und eine Antwort formulieren konnten, verdoppelte Igor Schroner in der 21. Minute die Führung für die Gäste. Kurz darauf, in der 25. Minute, baute Martin Blaho mit seinem zweiten Tor des Tages die Führung weiter aus, was die Dominanz von Weissenbach unterstrich. Nur fünf Minuten später erhöhte Ibrahim Serdar auf 0:4, was den Halbzeitstand festlegte und die Weichen für den weiteren Spielverlauf stellte.

Weissenbach verwaltet den Vorsprung und setzt den Schlusspunkt

Trotz eines deutlichen Rückstands gab der SC Zöbern auch in der zweiten Halbzeit nicht auf, konnte jedoch keine effektiven Offensivaktionen kreieren, um das Blatt zu wenden. Der SC Weissenbach kontrollierte weiterhin das Spielgeschehen und verteidigte geschickt seinen Vorsprung. Die Zöberner fanden einfach keine Mittel, um die solide Abwehr der Weissenbacher zu durchbrechen. In der 86. Minute setzte Ibrahim Serdar mit seinem zweiten Tor des Tages den Schlusspunkt und besiegelte den 5:0 Endstand für den SC Weissenbach. Dieses Tor, hervorragend vorbereitet von Samuel Lechner, war der krönende Abschluss einer insgesamt beeindruckenden Teamleistung.

Der SC Weissenbach verlässt das Spielfeld mit einem klaren Sieg und drei Punkten, während der SC Zöbern die Niederlage verdauen und aus den Fehlern lernen muss. Für die Weissenbacher war es ein Spiel, das ihre Stärken hervorhob und ihnen Selbstvertrauen für die kommenden Begegnungen geben dürfte.

1. Klasse Süd: Zöbern : Weissenbach - 0:5 (0:4)

86 Ibrahim Serdar 0:5

30 Ibrahim Serdar 0:4

25 Martin Blaho 0:3

21 Igor Schroner 0:2

5 Martin Blaho 0:1

