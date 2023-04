Aspang bezwingt Neunkirchen

Details Montag, 17. April 2023 00:02

1. Klasse Süd: Für den SC Neunkirchen endete das Auswärtsspiel gegen den SC Aspang vor 180 Zuschauern erfolglos. Der Gastgeber gewann 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Aspang die Nase vorn. Der SC Aspang hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 3:0-Sieg verbucht.

Die Heimelf feierte vor allem einen Mann: In Topform präsentierte sich Aldin Dizdarevic, der einen lupenreinen Hattrick markierte (11./39./45.) und Neunkirchen einen schweren Schlag versetzte. Damit erspielten sich die Gastgeber einen klaren 3:0-Vorsprung. Das überzeugende Auftreten von Aspang fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Die Gäste aus Neunkirchen wollten aber nicht in ein Debakel laufen und konnten sich nach etwas mehr als einer Stunde ebenfalls auf die Anzeigentafel bringen. Thomas Hartl schoss für den SC Neunkirchen in der 63. Minute das erste und einzige Tor. Letzten Endes schlug der SC Aspang im 17. Saisonspiel die Gäste souverän mit 3:1 vor heimischer Kulisse.

Dizdarevic ließ es richtig krachen

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Aspang aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. Der Angriff des SC Aspang wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 34-mal zu. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Aspang derzeit auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SC Aspang etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte Aspang.

Neunkirchen hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Neun Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SC Neunkirchen momentan auf dem Konto. Die Situation bei Neunkirchen bleibt angespannt. Gegen den SC Aspang kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Nächster Prüfstein für Aspang ist auf gegnerischer Anlage der SV Grimmenstein (Sonntag, 16:30 Uhr). Tags zuvor misst sich der SC Neunkirchen mit dem SV Weikersdorf.

1. Klasse Süd: SC Aspang – SC Neunkirchen, 3:1 (3:0)

63 Thomas Hartl 3:1

45 Aldin Dizdarevic 3:0

39 Aldin Dizdarevic 2:0

11 Aldin Dizdarevic 1:0

