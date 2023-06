Abwärtstrend Aspangs geht auch beim SV Weikersdorf weiter

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:03

1. Klasse Süd: Für den SC Aspang gab es in der Partie gegen den SV Weikersdorf, an deren Ende vor 250 Zuschauern eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Weikersdorf die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

In Halbzeit eins kam es kaum zu großen Torraumszenen. Nur mit Distanzschüssen wurde versucht den Gegner zu überwinden. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SV Weikersdorf und Aspang ohne Torerfolg in die Kabinen. In Halbzeit zwei zeigten sich die Hausherren etwas spritziger. Maximilian Rottensteiner brachte den SC Aspang per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 62. und 93. Minute vollstreckte. Am Ende stand Weikersdorf als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Weikersdorf verlässt die Abstiegszone

Die Heimmannschaft muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte gegen Aspang verbesserte sich der SV Weikersdorf auf Platz zehn. Weikersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, drei Unentschieden und 13 Pleiten. Der SV Weikersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte der SC Aspang im unteren Mittelfeld. Die Gäste mussten ohne einen einzigen Dreier in den letzten acht Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Nächster Prüfstein für Weikersdorf ist auf gegnerischer Anlage der EFM SC Zöbern (Samstag, 17:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Aspang mit dem 1.SC Felixdorf.

1. Klasse Süd: SV Weikersdorf – SC Aspang, 2:0 (0:0)

93 Maximilian Rottensteiner 2:0

62 Maximilian Rottensteiner 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei