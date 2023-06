Remis gegen Felixdorf reicht Aspang zum Klassenerhalt

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:01

1. Klasse Süd: Zu ihrem Saisonabschluss trennten sich der SC Aspang und der 1.SC Felixdorf vor 280 Fußballfans mit einem 1:1-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Auf eigenem Platz hatte der SC Felixdorf das Hinspiel mit 2:1 gewonnen.

Felixdorf hatte keine Chance mehr die Klasse zu halten, doch die Heimelf kämpfte noch um eine weitere Saison in der 1. Klasse Süd. Der Tabellenletzte ging in Minute 17 durch einen Elfmetertreffer von Berkin Gürünlü in Führung. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Die Hausherren standen nun doch unter enormen Druck, doch kurz nach der Pause sollte der erlösende Treffer gelingen. Das 1:1 von Aspang bejubelte Stefan Lemberger (48.), der ebenfalls einen Strafstoß verwandeln konnte. Am Ende trennten sich die Heimmannschaft und der 1.SC Felixdorf schiedlich-friedlich.

Aspang bleibt, Felixdorf steigt ab

Zum Abschluss der Saison rangiert der SC Aspang auf dem elften Platz. Die Offensive von Aspang wurde den eigenen Erwartungen nicht gerecht. Im Saisonverlauf kam der SC Aspang auf gerade einmal 41 Tore. Zum Saisonende hat Aspang acht Siege, elf Niederlagen und sieben Unentschieden auf dem Konto stehen. Für den SC Aspang endet die Spielzeit mit einer langen Durststrecke. So wartet Aspang schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Gefahr strahlte der Angriff des SC Felixdorf in dieser Saison mitnichten aus. Zu lediglich 32 Treffern kam der 1.SC Felixdorf. Die Saisonausbeute des SC Felixdorf ist mager: Die Bilanz setzt sich aus sieben Erfolgen, fünf Remis und 14 Pleiten zusammen. In den letzten Partien hatte der 1.SC Felixdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

1. Klasse Süd: SC Aspang – 1.SC Felixdorf, 1:1 (0:1)

48 Stefan Lemberger 1:1

17 Berkin Gueruenlue 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei