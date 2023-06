Der SC Zöbern hält mit einem Sieg über Weikersdorf die Klasse

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:05

1. Klasse Süd: Der EFM SC Zöbern siegte vor mehr als 450 Zuschauern mit 2:0 gegen den SV Weikersdorf und verabschiedete sich mit diesem Erfolg in die Saisonpause. Der SC Zöbern erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Erfolg für Weikersdorf geendet.

Es war der Abstiegskrimmi der 1. Klasse Süd. Beide Mannschaften konnten mit einem Sieg noch den Klassenerhalt erzwingen. Dementsprechend vorsichtig begannen beide Teams dieses Spiel und wollten keinen Fehler machen. Kurz vor dem Pausenpfiff jubelten die Heimsichen doch noch. Matej Gorelka war vor 453 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (45.). Zöbern führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Das gab den Hausherren dementsprechendes Selbstvertrauen und die Gäste standen unter enormem Druck. Lubomir Ulrich erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 56 Minuten auf 2:0. Der Jubel der heimsichen Fans war nun grenzenlos. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten des EFM SC Zöbern.

Zöbern feiert den Klassenerhalt, Weikersdorf muss runter

Zum Abschluss der Saison rangiert der SC Zöbern auf dem zehnten Platz. Der Angriff von Zöbern kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 45 Treffern unter Beweis stellt. Zum Saisonende hat der EFM SC Zöbern neun Siege, zwölf Niederlagen und fünf Unentschieden auf dem Konto stehen. Gegen Ende der Spielzeit trumpfte der SC Zöbern nochmal groß auf und gewann die letzten fünf Spiele.

Mit 63 Gegentreffern stellte der SV Weikersdorf die schlechteste Defensive der Liga. Dieses Mal entkam Weikersdorf nur knapp dem Abstieg. Nach 26 Spielen stehen die Gäste auf Platz 13. Im Angriff des SV Weikersdorf fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 40 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Verantwortlichen von Weikersdorf werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal neun Siege und drei Remis brachte der SV Weikersdorf zustande. Demgegenüber stehen satte 14 Niederlagen.

1. Klasse Süd: EFM SC Zöbern – SV Weikersdorf, 2:0 (1:0)

56 Lubomir Ulrich 2:0

45 Matej Gorelka 1:0

