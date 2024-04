PRO PET Gastern verliert Spitzenspiel bei Albrechtsberg

Spielberichte

1. Klasse Waldviertel: Der SV Albrechtsberg stellte dem USV PRO PET Gastern ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:2 nach Hause. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende vor 200 Zuschauern lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Albrechtsberg für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:1.

Lukas Krcmarik brachte sein Team in der sechsten Minute mit einem Freistoß-Treffer nach vorn. Wer glaubte, der PRO PET Gastern sei geschockt, irrte. Jürgen Höbinger machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (12.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause.

Spannung bis zum Schluss

Martin Teufel stellte die Weichen für den SV Albrechtsberg auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 71. Minute brachte Markus Gromann das Netz für den Gastgeber zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung auf 3:1. In der 74. Minute erzielte Borislav Simic das 2:3 für PRO PET Gastern. In den 90 Minuten war Albrechtsberg im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der USV PRO PET Gastern und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Albrechtsberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Albrechtsberg lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 42 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. In den letzten fünf Begegnungen holte der SV Albrechtsberg insgesamt nur sechs Zähler.

Der PRO PET Gastern baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Während Albrechtsberg am kommenden Samstag den SV Waldhausen (NÖ) empfängt, bekommt es PRO PET Gastern am selben Tag mit dem SCU Koller Nondorf zu tun.

1. Klasse Waldviertel: SV Albrechtsberg – USV PRO PET Gastern, 3:2 (1:1)

74 Borislav Simic 3:2

71 Markus Gromann 3:1

55 Martin Teufel 2:1

12 Jürgen Höbinger 1:1

6 Lukas Krcmarik 1:0

