Später Sieg vom SV Weitra beim USV Kautzen

Details Samstag, 13. August 2022 01:05

1. Klasse Waldviertel: Anpfiff zur neuen Saison in der 1. Klasse Waldviertel. Rund 100 Zuschauer kamen zum Spiel der ersten Runde zwischen dem USV Kautzen und dem SV Weitra an den Sportplatz in Kautzen. Zum Ligaauftakt kam der SV Weitra gegen den USV Kautzen zu einem 2:1.

Die Gastgeber versuchten gleich zu Beginn das Spiel in die Hälfte der Gäste zu verlegen und kamen zu einigen Abschlüssen. Die erste Topchance fand Kautzens Kapitän Thomas Pany nach 14 Minuten vor, doch sein Abschluss wird von der Hintermannschaft Weitras geblockt. Roland Weiss brachte sein Team in der 27. Minute per Elfmeter nach vorn. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Kautzen in die Kabine.

Jubel über späten Sieg dank Popelka

In Halbzeit eins waren die Gastgeber drückend überlegen, konnten aber nur einen Treffer erzielen. Roman Wermke war es, der in der 51. Minute den Ball per Freistoß im Gehäuse des Gastgebers unterbrachte und zum 1:1 ausglich. Dann waren es wieder die Heimsichen, die auf das 2:1 drückten. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Martin Popelka alleine auf das Tor zulief und noch einen Treffer parat hatte (89.). Am Schluss gewann der SV Weitra gegen den USV Kautzen.

1. Klasse Waldviertel: USV Kautzen – SV Weitra, 1:2 (1:0)

89 Martin Popelka 1:2

51 Roman Wermke 1:1

27 Roland Weiss 1:0