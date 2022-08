Nondorfs Bielesz spielt SC Hartl Haus schwindelig

Details Montag, 15. August 2022 01:23

1. Klasse Waldviertel: An die 250 Besucher kamen an die Sportanlage nach Echsenbach und wollten ihre Mannschaft gegen den SCU Nondorf anfeuern. Am Ende jubelten aber die Gäste-Fans über drei Punkte. Der SCU Koller Nondorf errang am ersten Spieltag einen 3:1-Sieg gegen den SC Hartl Haus Echsenbach.

In der ersten halben Stunde traf keine der beiden Teams ins Schwarze, doch dann jubelten die Gäste zum ersten Mal. Lukas Bielesz brachte den SC Hartl Haus in der 29. Minute ins Hintertreffen. Die Pausenführung von Nondorf fiel mit 1:0 knapp aus.

Bielesz trifft dreifach

Die Gäste konnten sich auf einen ihrer Protagonisten verlassen. Bielesz schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft mit dem 2:0 auf die Siegerstraße (62.). Doch die Heimischen wollten nochmal eine Reaktion zeigen. Jan Ruzicka witterte seine Chance und schoss den Ball kurze Zeit später zum 1:2 für den Hartl Haus ein (69.). In der Nachspielzeit besserte Bielesz seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 95. Minute seinen dritten Tagestreffer für den SCU Koller Nondorf erzielte. Am Schluss gewann Nondorf gegen den SC Hartl Haus Echsenbach.

1. Klasse Waldviertel: SC Hartl Haus Echsenbach – SCU Koller Nondorf, 1:3 (0:1)

95 Lukas Bielesz 1:3

69 Jan Ruzicka 1:2

62 Lukas Bielesz 0:2

29 Lukas Bielesz 0:1