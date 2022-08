Raxendorf gewinnt Torfestival gegen Litschau

Details Samstag, 20. August 2022 04:29

1. Klasse Waldviertel: In der zweiten Runde der noch jungen Saison trafen sich der USV Raxendorf und der USC Litschau vor rund 160 Zuschauern. Der USC Litschau kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 3:5-Pleite.

Die Gastgeber drängten von Beginn an auf das Tor des USC Litschau. Nach 21 Minuten wurde ein Treffer für Raxendorf wegen Abseits aberkannt. Nur zwei Minuten später wollte es wieder nichts mit der Führung werden. Doch Tobias Geyer machte in der 28. Minute dann doch das 1:0 von Raxendorf perfekt. Jetzt war der Bann gebrochen. Der Gastgeber brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (32.) und Jakub Býma ließ sich als Torschütze feiern. Der dritte Streich des USV Raxendorf war Patrik Gajan vorbehalten (34.). Doch nun sollte es auch auf der anderen Seite klingeln. Das 1:3 des USC Sparkasse Litschau stellte Daniel Kavka sicher (36.). Mit der Führung für Raxendorf ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zum Schluss

Die Gäste kamen zunächst besser aus den Kabinen. Für das 2:3 des USC Litschau zeichnete Jakob Mantler verantwortlich (47.). Doch nur zehn Minuten später stellten die Hausherren den Zwei-Tor-Vorsprung wieder her. Samuel Sartori erhöhte für den USV Raxendorf auf 4:2 (57.). In der 68. Spielminute setzte sich Raxendorf erneut durch und Býma erzielte das vorentscheidende 5:2. Der USV Raxendorf musste dann zwar noch den Treffer von Vit Brabec zum 3:5 hinnehmen (90.), doch der Sieg war in trockenen Tüchern. Schlussendlich verbuchte Raxendorf gegen den USC Sparkasse Litschau einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der USV Raxendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Für Raxendorf steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor ein Unentschieden einsammelte. Der USV Raxendorf ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Die vergangene Spielzeit bescherte dem USC Litschau 51 Punkte, was in der Tabelle zum Abschluss Rang zwei bedeutete.

Am kommenden Samstag trifft Raxendorf auf den USV Kautzen, der USC Sparkasse Litschau spielt tags zuvor gegen die USV Brand-Nagelberg.

1. Klasse Waldviertel: USV Raxendorf – USC Sparkasse Litschau, 5:3 (3:1)

90 Vit Brabec 5:3

68 Jakub Býma 5:2

57 Samuel Sartori 4:2

47 Jakob Mantler 3:2

36 Daniel Kavka 3:1

34 Patrik Gajan 3:0

32 Jakub Býma 2:0

28 Tobias Geyer 1:0