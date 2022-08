Kautzen holt einen Punkt beim ESV Schwarzenau

Details Montag, 22. August 2022 03:58

1. Klasse Waldviertel: Das Spiel der 2. Runde zwischen dem ESV Schwarzenau und dem USV Kautzen wollten sich rund 150 Besucher nicht entgehen lassen. Sieger bekamen sie dabei aber keinen zu sehen. Das Spiel zwischen dem ESV Schwarzenau und Kautzen endete 2:2.

In den ersten Minuten kamen beide Mannschaften gleich zu Chancen. Nach 14 Minuten hämmert Lukas Merkl den Ball nur an die Querlatte. Tobias Elsigan köpft den Nachschuss dann aber am Tor vorbei. In der 32 Minute stand Lukas Merkl alleine vor Kautzen-Keeper Frowin Hauer und scheiterte, da Hauer sich mit einer starken Parade auszeichnen konnte. Bevor es in die Pause ging, hatte Rene Oberleitner nach einem Eckball noch das 1:0 des USV Kautzen parat (42.). Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Führung hielt nur eine Minute lang

Kautzen versuchte es zu Beginn der zweiten Halbzeit zweimal aus der Distanz, doch der Ball fand den Weg ins Tor nicht. Eine Flanke kam an den zweiten Pfosten und Lukas Merkl köpfte zum 1:1 zugunsten des ESV Schwarzenau (54.) ein. Roland Weiss brachte Kautzen nach 74 Minuten die 2:1-Führung, nachdem er einen Strafstoß verwandelte. Geschockt zeigte sich Schwarzenau nicht. Nur wenig später war Dominik Koller mit dem Ausgleich zur Stelle (75.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Der ESV Schwarzenau ist mit vier Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet.

Mit 40 Punkten aus den insgesamt 26 Partien der letzten Spielzeit stand der USV Kautzen schließlich auf dem fünften Platz.

Mit einem Punkt auf der Habenseite steht Kautzen derzeit auf dem neunten Rang.

Am kommenden Sonntag trifft der ESV Schwarzenau auf den SC Hartl Haus Echsenbach, der USV Kautzen spielt tags zuvor gegen den USV Raxendorf.

1. Klasse Waldviertel: ESV Schwarzenau – USV Kautzen, 2:2 (0:1)

75 Dominik Koller 2:2

74 Roland Weiss 1:2

54 Lukas Merkl 1:1

42 Rene Oberleitner 0:1