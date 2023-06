1. SV Vitis bringt Führung gegen Dobersberg nicht über die Zeit

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Im Spiel des 1. SV Vitis gegen den USV Dobersberg gab es vor 180 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Tabellenprimus. Die Ausgangslage sprach für Dobersberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten des Gasts ausgegangen.

Jakub Sipek war vor 180 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (5.), als er eine Hereingabe von links verwertete. Danach schienen die Gäste besser ins Spiel zu kommen. Doch Jan Urbanek erhöhte allein vor dem Tor stehend für Vitis auf 2:0 (28.). Nun traf aber doch auch der Meister. Stefan Datler schoss für den USV Raika Dobersberg in der 34. Minute das erste Tor. Zur Pause behielt der 1. SV Appel Vitis die Nase knapp vorn. Im Verlaufe der zweiten Halbzeit übernahm der Tabellenführer immer mehr das Kommando. In der 81. Minute erzielte Michael Schmitmaier das 2:2 für den USV Dobersberg. Und es sollte noch besser für den Leader kommen. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Martin Rejman einen Treffer für Dobersberg im Ärmel hatte (91.). Die Zeichen standen auf Sieg für den 1. SV Vitis, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Dobersberg verwandelt 0:2 in 3:2-Sieg

In der Tabelle liegt die Heimmannschaft nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang.

Nach 25 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den USV Raika Dobersberg 70 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 76 Treffern stellt der USV Dobersberg den besten Angriff der 1. Klasse Waldviertel. Seit 19 Begegnungen hat Dobersberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Samstag trifft Vitis auf den SC St. Martin, der USV Raika Dobersberg spielt am selben Tag gegen den SC Hartl Haus Echsenbach.

1. Klasse Waldviertel: 1. SV Appel Vitis – USV Raika Dobersberg, 2:3 (2:1)

91 Martin Rejman 2:3

81 Michael Schmitmaier 2:2

34 Stefan Datler 2:1

28 Jan Urbanek 2:0

5 Jakub Sipek 1:0

