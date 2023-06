Teufel trifft zum Sieg des SC St. Martin gegen Brand-Nagelberg

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Der SC St. Martin errang am Samstag vor 120 Besuchern einen 2:1-Sieg über Brand-Nagelberg. Die USV Brand-Nagelberg erlitt gegen St. Martin erwartungsgemäß eine Niederlage. Im Hinspiel hatte der SC St. Martin einen 3:1-Heimerfolg gegen Brand-Nagelberg verbucht.

Schon nach drei Minuten landete ein Abschluss an der Stange, nachdem der Keeper der Hausherren den Ball noch entscheidend ablenken konnte. In Minute 38 wurden auch die Gastgeber gefährlich, doch ein Kopfball verfehlte nur knapp das Ziel. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Josef Kluzak brach für den SC St. Martin den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Die USV Brand-Nagelberg traf in der 83. Minute zum Ausgleich und Christian Haimböck ließ sich als Torschütze feiern. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Stefan Teufel einen Treffer für St. Martin im Ärmel hatte (91.). Am Ende nahm der SC St. Martin bei Brand-Nagelberg einen Auswärtssieg mit.

St. Martin sichert Platz sechs ab

Die USV Brand-Nagelberg ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal vier Punkte fuhren die Gastgeber bisher ein. In der Endphase des Fußballjahres rangierte Brand-Nagelberg im unteren Mittelfeld. Insbesondere an vorderster Front liegt bei der USV Brand-Nagelberg das Problem. Erst 29 Treffer markierte Brand-Nagelberg – kein Team der 1. Klasse Waldviertel ist schlechter. Die USV Brand-Nagelberg musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Brand-Nagelberg insgesamt auch nur fünf Siege und sieben Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ernüchternd. In zwölf ausgetragenen Spielen kam die USV Brand-Nagelberg in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Trotz des Sieges bleibt der SC St. Martin auf Platz sechs. Zuletzt lief es erfreulich für den Gast, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Während Brand-Nagelberg am Freitag, den 16.06.2023 (19:30 Uhr) beim SV Windigsteig gastiert, steht für St. Martin einen Tag später (17:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem 1. SV Appel Vitis auf der Agenda.

1. Klasse Waldviertel: USV Brand-Nagelberg – SC St. Martin, 1:2 (0:0)

91 Stefan Teufel 1:2

83 Christian Haimboeck 1:1

60 Josef Kluzak 0:1

