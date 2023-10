TSU Hafnerbach spielt bei SC Kirchberg/P. groß auf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Etwa 200 Zuschauer wollten sich das Topspiel der 11. Runde nicht entgehen lassen. Mit dem SC Kirchberg/P. und TSU Hafnerbach trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den SC Kirchberg schien Hafnerbach aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand.

In Minute sieben hatten die Gäste die erste Topchance, doch Kirchberg-Keeper Mirnes Omerovic konnte den Gegentreffer mit einer starken Parade verhindern. In Minute 33 traf Hafnerbachs Matus Jorik aus gut 26 Metern nur die Querlatte. TSU Förthof Hafnerbach ging durch Matus Jorik in der 39. Minute in Führung.

Fechter wurde zum Brasillianer und legt auf Matus Jorik (15) verwertet! Deeney_9, Ticker-Reporter

Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.

Jorik-Doppelpack bringt Entscheidung

In Halbzeit zwei blieb es lange Zeit beim knappen 1:0 der Gäste. Das 2:0 für TSU Hafnerbach stellte dann aber wieder Jorik sicher. In der 82. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie, diesmal per Kopf.

Nach Vorlage von Mathias Pusker köpft Matus Jorik (15) ein! Deeney_9, Ticker-Reporter

Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Eric Engl vom Sportclub Kirchberg an der Pielach noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (89.). Kurz vor Schluss traf Emre Kayan für Hafnerbach (91.) per Elfmeter zum 3:0-Endstand. Am Schluss gewann TSU Förthof Hafnerbach gegen die Heimmannschaft.

Trotz der Niederlage belegt der SC Kirchberg weiterhin den fünften Tabellenplatz. Der Sportclub Kirchberg an der Pielach verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Die Situation beim SC Kirchberg/P. bleibt angespannt. Gegen TSU Hafnerbach kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der Zu-null-Sieg lässt Hafnerbach passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Erfolgsgarant von TSU Förthof Hafnerbach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 29 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg knüpfte Hafnerbach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert TSU Hafnerbach sechs Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. TSU Förthof Hafnerbach ist seit vier Spielen unbezwungen.

Der SC Kirchberg stellt sich am Donnerstag (15:00 Uhr) beim SV Karlstetten/Neidling vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt TSU Hafnerbach den FC Leonhofen.

1. Klasse West-Mitte: Sportclub Kirchberg an der Pielach – TSU Förthof Hafnerbach, 0:3 (0:1)

91 Emre Kayan 0:3

82 Matus Jorik 0:2

39 Matus Jorik 0:1

