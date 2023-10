SV Karlstetten dreht das Spiel gegen Hofstetten-G.

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

1. Klasse West-Mitte: Etwa 210 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 11. Runde nach Karlstetten. Am Samstag begrüßte der SV Karlstetten die SPU Hofstetten-G. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten von Karlstetten aus. Der SV Karlstetten/Neidling erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die ersten Minuten belauerten sich die beiden Teams und konnten sich keine zwingenden Torchancen erarbeiten. Dann jubelten plötzlich die Gäste über die Führung. Hofstetten ging durch Radovan Valentin in der 27. Minute in Front. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Doppelschlag brachte Umschwung

Nach einer Stunde konnten die Heimischen den Spielstand ausgleichen. Das 1:1 des SV Karlstetten bejubelte Jakub Kosorin (60.). Nur einige Minuten später war das Spiel komplett gedreht. Robert Vanis brachte dem Gastgeber nach 66 Minuten die 2:1-Führung. Romario Schinkels stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Karlstetten her (87.). Zum Schluss feierte der SV Karlstetten/Neidling einen dreifachen Punktgewinn gegen die Sportunion Hofstetten-Grünau.

Die drei Punkte brachten für den SV Karlstetten keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Karlstetten derzeit auf dem Konto. Der SV Karlstetten/Neidling ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die SPU Hofstetten-G. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gäste weiterhin den neunten Tabellenplatz. Zwei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Hofstetten momentan auf dem Konto. Die Lage der Sportunion Hofstetten-Grünau bleibt angespannt. Gegen den SV Karlstetten musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kommenden Donnerstag (15:00 Uhr) bekommt Karlstetten Besuch vom Sportclub Kirchberg an der Pielach. Die SPU Hofstetten-G. hat nächste Woche den FC Kapelln zu Gast.

1. Klasse West-Mitte: SV Karlstetten/Neidling – Sportunion Hofstetten-Grünau, 3:1 (0:1)

87 Romario Schinkels 3:1

66 Robert Vanis 2:1

60 Jakub Kosorin 1:1

27 Radovan Valentin 0:1

