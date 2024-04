Pottenbrunn sichert noch einen Punkt gegen Alpenvorland

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 04:13

1. Klasse West-Mitte: Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich die SKVg Pottenbrunn und die USG Alpenvorland mit 2:2. Die USG Alpenvorland erwies sich vor 120 Besuchern gegen Pottenbrunn als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 2:2 gelautet.

Schon in den ersten Minuten kam es zu einigen Aktionen vor den Toren.

Die USG zeigt sich gefährlich nach lange Bälle auf die Flügel oder in die Sturmspitze. kalki11, Ticker-Reporter

Nach elf Minuten rettete die Querlatte für die Gastgeber. Kurze Zeit später hatten nun auch die Heimischen ihren ersten Abschluss. Die SKVg Pottenbrunn schoss in der 17. Minute durch Abdul Rahman Peter Heinrich Conrad Groenebaum das Tor zum 1:0. Wer glaubte, die USG Alpenvorland sei geschockt, irrte. Martin Slabjar machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (19.).

Die USG findet sofort die Antwort. Nach einem langen Ball von der Nr.11 Rene befindet sich die Nr.10 Martin alleine vor dem Tor und beförderte diesen in das lange Eck. kalki11, Ticker-Reporter

Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Frank sichert einen Punkt

Alexander Schnetzinger versenkte die Kugel zum 2:1 (52.). Kurz darauf wurden wieder die Gastgeber gefährlich.

Ein weiteres Lebenszeichen der Pottenbrunner, ein Ball wird auf Sechzehnerhöhe geklärt und die Nr.5 nimmt sich den Weitschuss und setzt diesen nur einen Hauch über die Latte. Der USG-Keeper zeigte jedoch keine Reaktion. kalki11, Ticker-Reporter

Richard Frank ließ sich in der 69. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Freistoß unhaltbar ins Kreuzeck zum 2:2 für Pottenbrunn. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Heimmannschaft und die USG Alpenvorland schließlich mit einem Remis.

Sicherlich ist das Ergebnis für die SKVg Pottenbrunn nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Pottenbrunn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Bei der USG Alpenvorland präsentierte sich die Abwehr angesichts 34 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Durch den Teilerfolg verbesserten sich die Gäste im Klassement auf Platz acht. Fünf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat die USG Alpenvorland derzeit auf dem Konto.

Die SKVg Pottenbrunn ist seit drei Spielen unbezwungen. Die USG Alpenvorland baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist Pottenbrunn zu SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, zeitgleich empfängt die USG Alpenvorland die Sportunion Hofstetten-Grünau.

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – USG Alpenvorland, 2:2 (1:1)

69 Richard Frank 2:2

52 Alexander Schnetzinger 1:2

19 Martin Slabjar 1:1

17 Abdul Rahman Peter Heinrich Conrad Groenebaum 1:0

