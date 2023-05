Kirchberg/P. kommt gegen Hofstetten-G. nur zu einem Punkt

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:05

1. Klasse West-Mitte: Im Spiel des Sportclub Kirchberg an der Pielach gegen die Sportunion Hofstetten-Grünau gab es vor fast 260 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der vermeintlich leichte Gegner war Hofstetten mitnichten. Die SPU Hofstetten-G. kam gegen den SC Kirchberg/P. zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel hatte die Sportunion Hofstetten-Grünau zu Hause mit 4:1 gewonnen.

Frantisek Hecko brachte dem SC Kirchberg in diesem Derby nach zwölf Minuten die 1:0-Führung. Ein Tor mehr für das Heimteam machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Dalibor Gonda ließ sich in der 51. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die SPU Hofstetten-G. Elias Burger schoss für den Gast in der 65. Minute das zweite Tor mit einem Freistoß. Lukas Krcmarik erhöhte den Vorsprung von Hofstetten nach 74 Minuten sogar auf 3:1. Das 2:3 des Sportclub Kirchberg an der Pielach stellte Luca Masching sicher (76.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Tobias Vorlaufer zum 3:3 (93.) den SC Kirchberg/P. vor der Niederlage bewahrte. Schließlich gingen der SC Kirchberg und die Sportunion Hofstetten-Grünau mit einer Punkteteilung auseinander.

Vorlaufer rettet Punkt in letzter Minute

Beim Sportclub Kirchberg an der Pielach präsentierte sich die Abwehr angesichts 48 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SC Kirchberg/P. liegt vorerst auf Platz zwei. Der SC Kirchberg verbuchte insgesamt elf Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der Sportclub Kirchberg an der Pielach auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Die SPU Hofstetten-G. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Hofstetten bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. Mit erschreckenden 59 Gegentoren stellt die Sportunion Hofstetten-Grünau die schlechteste Abwehr der Liga. Sieben Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat die SPU Hofstetten-G. momentan auf dem Konto. Hofstetten ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Freitag tritt der SC Kirchberg/P. bei der SKVg Pottenbrunn an, während die Sportunion Hofstetten-Grünau drei Tage zuvor den ASK Loosdorf empfängt.

1. Klasse West-Mitte: Sportclub Kirchberg an der Pielach – Sportunion Hofstetten-Grünau, 3:3 (1:0)

93 Tobias Vorlaufer 3:3

76 Luca Masching 2:3

74 Lukas Krcmarik 1:3

65 Elias Burger 1:2

51 Dalibor Gonda 1:1

12 Frantisek Hecko 1:0

