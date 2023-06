Markersdorf hält mit Sieg über SV Karlstetten Hoffnung am Leben

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:03

1. Klasse West-Mitte: Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: der SV Karlstetten/Neidling patzte vor 420 Zuschauern beim USC Markersdorf überraschend deutlich mit 1:4. Mit breiter Brust war Karlstetten zum Duell mit Markersdorf angetreten – der Spielverlauf ließ beim SV Karlstetten jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 2:2 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.

Der SV Karlstetten/Neidling erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Florian Wurm traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Das Tabellenschlusslicht wollte jedoch die allerletzte Chance nicht verstreichen lassen. Dem USC Markersdorf gelang mithilfe des SV Karlstetten der Ausgleich, als Jakub Nemec das Leder in das eigene Tor lenkte (11.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Tamas Tasselmajer in der 25. Minute, der somit die Heimischen in Front brachte. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Tasselmajer schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53., Elfmeter). Christopher Grilz stellte schließlich in der 81. Minute den 4:1-Sieg für Markersdorf sicher. Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Nun blickt alles auf das entscheidende Abstiegsduell am Samstag

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken des USC Markersdorf. Auf heimischem Rasen schnitt Markersdorf jedenfalls ziemlich schwach ab (2-4-7). Mit dem Sieg kletterte der USC Markersdorf auf Platz zwölf und erreichte damit am letzten Spieltag das erklärte Saisonziel, den Klassenerhalt. Doch ein Remis zwischen Pottenbrunn und St. Pölten könnte doch noch alle zunichte machen. Die Hintermannschaft von Markersdorf präsentierte sich in dieser Spielzeit anfällig. 61 Gegentreffer musste der USC Markersdorf hinnehmen. Die Verantwortlichen von Markersdorf werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal acht Siege und fünf Remis brachte der USC Markersdorf zustande. Demgegenüber stehen satte 13 Niederlagen.

Nachdem Karlstetten in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. In der Offensive riefen die Gäste in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 47 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Zum Saisonende hat der SV Karlstetten/Neidling elf Siege, elf Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen. Zufrieden kann Karlstetten mit der Leistung in den letzten Spielen nicht sein. Will der SV Karlstetten in der kommenden Spielzeit wieder oben mitspielen, muss man zu besserer Form zurückfinden.

1. Klasse West-Mitte: USC Markersdorf – SV Karlstetten/Neidling, 4:1 (2:1)

81 Christopher Grilz 4:1

53 Tamas Tasselmajer 3:1

25 Tamas Tasselmajer 2:1

11 Eigentor durch Jakub Nemec 1:1

6 Florian Wurm 0:1

