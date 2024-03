Gegen Allhartsberg: Dritte Pleite von Ardagger/Viehdorf II in Serie

Spielberichte

Details Sonntag, 10. März 2024 10:35

1. Klasse West: Die Differenz von einem Treffer brachte der Sportunion Leitner Allhartsberg gegen die Zweitvertretung von SG Ardagger/Viehdorf den Dreier. Das Match endete vor rund 100 Besuchern mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für die Sportunion Allhartsberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Ardagger/Viehdorf II beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.





Zunächst tasteten sich beide Teams ab. Marius-Stefan Albu brachte Sportunion Allhartsberg dann in der 22. Minute ins Hintertreffen. Dann ertönte ein umstrittener Elfmeterpfiff. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Michael Hofer vom Punkt das 1:1 für den Gast (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Leitner Allhartsberg zum 1:1 nach einer Elfmeter Fehlentscheidung! Mani0203, Ticker-Reporter

Allhartsberg dreht das Spiel

Die Gastgeber starteten mit einem Treffer in den zweiten Spielabschnitt. Calin Siclovan brachte den Ball per Freistoß zum 2:1 zugunsten von SG Ardagger/Viehdorf II über die Linie (46.). Doch die Gäste ließen sich nicht verunsichern und konnten etwas später antworten. Für das zweite Tor der Sportunion Leitner Allhartsberg war Srdan Eskic verantwortlich, der in der 68. Minute das 2:2 besorgte. Dass die Sportunion Allhartsberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Timo Hickersberger, der in der 73. Minute zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Sportunion Allhartsberg gegen Ardagger/Viehdorf II.

SG Ardagger/Viehdorf II findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Ardagger/Viehdorf II klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen die Sportunion Leitner Allhartsberg war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Trotz des Sieges bleibt die Sportunion Allhartsberg auf Platz sechs. Sportunion Allhartsberg präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 36 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Sportunion Leitner Allhartsberg. Die Sportunion Allhartsberg verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Sportunion Allhartsberg konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am Samstag muss SG Ardagger/Viehdorf II beim FCU SOP Winklarn ran, zeitgleich wird die Sportunion Leitner Allhartsberg vom ASK SAR Hausmening in Empfang genommen.

1. Klasse West: SG Ardagger/Viehdorf II – Sportunion Leitner Allhartsberg, 2:3 (1:1)

73 Timo Hickersberger 2:3

68 Srdan Eskic 2:2

46 Calin Siclovan 2:1

40 Michael Hofer 1:1

22 Marius-Stefan Albu 1:0

Details

