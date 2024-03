Haag ringt Biberbach nieder

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 09:41

1. Klasse West: Vor dem Spiel ging man von einer ausgeglichenen Partie zwischen den Tabellennachbarn aus. Die 150 Zuschauer bekamen dann gleich acht Treffer zu sehen und einen Auswärtssieg. Durch ein 5:3 holte sich Haag drei Punkte bei Biberbach. Das Hinspiel war ohne Treffer geblieben.

In der zweiten Minute bejubelte der USC Biberbach das 1:0 durch Adrian Süvöltös.

Schnelles 1:0 der Heimelf, nach einen harmlosen Rückpass verspielt der Gästegoalie den Ball und die Nr. 7 aus Biberbach schiebt trocken ein. Forrest11Gump, Ticker-Reporter

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Robin Mayrhofer per Kopf den Ausgleich (6.). Nach elf Minuten scheiterten die Heimischen per Kopf nur knapp. Kurz darauf vergab Peter Schöllhammer ebenfalls per Kopf für die Gäste. In der 18. Minute überwand Dursun Göksin die Abwehr des USC Biberbach und beförderte das Leder ins gegnerische Netz.

Schrettlinger mit langem Ball auf Mayrhofer Robin der setzt Göksin D. perfekt in Szene und schiebt ein zum 1:2. Forrest11Gump, Ticker-Reporter

Kurz darauf schlug Schöllahmmer zu. In der 22. Minute schoss Haag somit das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Die Hintermannschaft von Biberbach ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Tore am laufenden Band

Die erste Chance in Halbzeit zwei hatten die Heimischen nach 47 Minuten. Barnabas Babos ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete per Kopf zum 2:3 für den Gastgeber. Die Union Haag erzielte in der 60. Minute das 4:2 durch Göksin. Haags Lorenz Schartlmüller gelang in der 82. Spielminute der siebten Tagestreffer. Drei Minuten später vergab Schöllhammer noch einen Elfmeter (85.). Die Union Haag musste noch den Treffer durch Julian Schörghuber zum 3:5 hinnehmen (91.). Schließlich strich Haag die Optimalausbeute gegen den USC Biberbach ein.

Mit sechs Siegen und sechs Niederlagen weist der USC Biberbach eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Biberbach im Mittelfeld der Tabelle.

Bei der Union Haag präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Haag verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog die Union Haag am USC Biberbach vorbei auf Platz sieben. Der USC Biberbach fiel auf die achte Tabellenposition.

Biberbach stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SCU Günther St.Georgen/Y vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Haag die SU Weise Raika Aschbach.

1. Klasse West: USC Biberbach – Union Haag, 3:5 (1:3)

91 Julian Schoerghuber 3:5

82 Lorenz Schartlmueller 2:5

60 Dursun Goeksin 2:4

56 Barnabas Babos 2:3

22 Peter Schoellhammer 1:3

18 Dursun Goeksin 1:2

6 Robin Mayrhofer 1:1

2 Adrian Suevoeltoes 1:0

