SV Petzenkirchen hält die Distanz auf SV Neumarkt

1. Klasse West: Der SV Petzenkirchen und SV Neumarkt teilten sich an diesem Spieltag vor 155 Zuschauern die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte die SV Raika Essmeister Neumarkt für sich entschieden und einen 3:0-Sieg verbucht.

Petzenkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Rene Ballwein traf in der vierten Minute vom Elfmeterpunkt zur frühen Führung. Nach 25 Minuten vergaben die Hausherren die Chance auf das 2:0. Eine Minute später wurde der vermeintliche zweite Treffer aberkannt - Abseits. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Jakub Mikula zum Ausgleich für SV Neumarkt.

Tor, Toor, Tooor für SV Raika Essmeister Neumarkt zum 1:1. Jakub Mikula verwandelt nach einem Gestochere im 16er eiskalt. Rammlihnrein, Ticker-Reporter

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Zwei späte Tore

Die zweite Halbzeit wurde etwas ruppiger geführt. Neumarkt hatte nach 79 Minuten wieder die Chance auf einen Treffer vergeben. Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland musste dann doch den Treffer von Matteo Wagner zum 2:1 hinnehmen (84.).

Tor, Toor, Tooor für SV Raika Essmeister Neumarkt zum 1:2. Flipper im 16a der Hausherren, einmal Mikula, der Torwart geschlagen, Abwehr auf der Linie und Matteo Wagner fetzt den Ball beim 2. Versuch in die Maschen!!! Rammlihnrein, Ticker-Reporter

Kurz vor Ende der Partie war es Marcel Doppler, der die Gastgeber rettete und den Ausgleich markierte (86.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SV Petzenkirchen und die SV Raika Essmeister Neumarkt spielten unentschieden.

Petzenkirchen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz vier. Die Angriffsreihe des SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 36 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zehn Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der SV Petzenkirchen momentan auf dem Konto. P.kirchen blieb auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von fünf Siegen nicht aus.

Mit 27 ergatterten Punkten steht SV Neumarkt auf Tabellenplatz fünf. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich die SV Raika Essmeister Neumarkt weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland tritt am kommenden Samstag bei der Sportunion Leitner Allhartsberg an, SV Neumarkt empfängt am selben Tag den SV Gottsdorf/M./P.

1. Klasse West: SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland – SV Raika Essmeister Neumarkt, 2:2 (1:1)

86 Marcel Doppler 2:2

84 Matteo Wagner 1:2

45 Jakub Mikula 1:1

4 Rene Ballwein 1:0

