Erfolgsserie des FCU Winklarn hält auch bei Neustadtl weiter an

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 05:01

1. Klasse West: Rund 300 Zuschauer wollten sich das Spiel des 18. Spieltages nicht entgehen lassen. Am Freitag verbuchte der FCU Winklarn einen 4:2-Erfolg gegen Neustadtl. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Winklarn hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Nach elf Minuten jubelten die Gastgeber schon über die vermeintliche Führung. Doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Attila Benjamin Varga sein Team in der 28. Minute.

Tor, Toor, Tooor für FCU SOP Winklarn zum 1:1 schnelle Antwort von Winklarn, Attila gleicht aus! Seppi, Ticker-Reporter

Geschockt zeigte sich der FCU SOP Winklarn nicht. Nur wenig später war Attila Vida mit dem Ausgleich zur Stelle (29.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf der Tabellenführer zur Führung (45.) durch Matthias Mühlbachler. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Doppelschlag brachte die Entscheidung

Die Heimelf zeigte sich weiterhin gewillt das Spiel nicht abzuschenken. In der 63. Minute brachte Florian Winninger den Ball im Netz des FCU Winklarn unter. Doch dann schlugen die Gäste doppelt zu. Der FCU Neustadtl musste den Treffer von Gerhard Holzer zum 3:2 hinnehmen (67.). In der 74. Minute erhöhte Bernd Hintersteiner auf 4:2 für Winklarn.

Tor, Toor, Tooor für FCU SOP Winklarn zum 2:4 Ecken direkt gemacht von Bernd, Traumtor, Wahnsinnnnn! Seppi, Ticker-Reporter

Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:2 zugunsten des FCU SOP Winklarn.

In einer hart umkämpften Partie setzt sich Winklarn verdient durch. Krönung der heutigen Partie war das erste Saisontor von Bernd Hintersteiner der nach einem Eckball die Kugel direkt rein drehte. Seppi, Ticker-Reporter

Wann bekommt Neustadtl die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den FCU Winklarn gerät man immer weiter in die Bredouille. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des FCU Neustadtl im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 45 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse West. Nun mussten sich die Gastgeber schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Neustadtl überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Winklarn einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Offensiv sticht der FCU SOP Winklarn in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 36 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. 13 Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des FCU Winklarn. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Winklarn seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Während der FCU Neustadtl am kommenden Samstag die Zweitvertretung von SG Ardagger/Viehdorf empfängt, bekommt es der FCU SOP Winklarn am selben Tag mit der Union Neuhofen Fußball zu tun.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – FCU SOP Winklarn, 2:4 (1:2)

74 Bernd Hintersteiner 2:4

67 Gerhard Holzer 2:3

63 Florian Winninger 2:2

45 Matthias Muehlbachler 1:2

29 Attila Vida 1:1

28 Attila Benjamin Varga 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.