Späte Niederlage für Ardagger/Viehdorf II gegen Petzenkirchen

Details Samstag, 06. April 2024 04:05

1. Klasse West: Etwa 120 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 20. Runde. Der SV Petzenkirchen erreichte einen 2:1-Erfolg bei der Reserve von Ardagger/Viehdorf. Luft nach oben hatte Petzenkirchen dabei jedoch schon noch. Das enge Hinspiel hatte SG Ardagger/Viehdorf II durch ein 3:2 siegreich gestaltet.

In den ersten 45 Minuten blieb das Spiel offen und es gab keine Tore zu sehen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Ballwein trifft in der Nachspielzeit zum Sieg

Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Stefan Sonnleitner mit seinem Treffer für den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland die turbulente Schlussphase einläutete (76.).

Tor, Toor, Tooor für SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland unser U23 Torgarant Stefan "Sonny" Sonnleitner trifft heute in der KM zum 0:1 und rutscht den Ball mit vollen Einsatz in Tor. Bravooo Sonnyyy Michael Doppler, Ticker-Reporter

Ardagger/Viehdorf II markierte in der 85. Minute den Ausgleich durch einen Treffer von Dusan Zuza. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Rene Ballwein einen Treffer für den SV Petzenkirchen im Ärmel hatte (93.).

Kampfsieg am Schluss von Petzenkirchen und wichtige Punkte vorm Derby gegen Gottsdorf. Michael Doppler, Ticker-Reporter

Am Schluss gewann Petzenkirchen gegen SG Ardagger/Viehdorf II.

Ardagger/Viehdorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz des Gastgebers derzeit nicht. SG Ardagger/Viehdorf II verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und zehn Niederlagen. Für Ardagger/Viehdorf II sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland sprang mit diesem Erfolg auf den dritten Platz. Die Saison der Gäste verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur sechs Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief der SV Petzenkirchen konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Für SG Ardagger/Viehdorf II geht es am kommenden Freitag bei der Union Neuhofen Fußball weiter. Petzenkirchen tritt am Sonntag beim SV Gottsdorf/M./P. an.

1. Klasse West: SG Ardagger/Viehdorf II – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 1:2 (0:0)

93 Rene Ballwein 1:2

85 Dusan Zuza 1:1

76 Stefan Sonnleitner 0:1

