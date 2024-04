Gottsdorf gewinnt das Topspiel gegen Hausmening deutlich

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 04:13

1. Klasse West: Mit dem ASK Hausmening und dem SV Gottsdorf trafen sich am Samstag vor 150 Besuchern zwei Topteams. Für Hausmening schien Gottsdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. Der SV Gottsdorf/M./P. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war mit einer herben 1:5-Abreibung aus Sicht des ASK SAR Hausmening zu Ende gegangen.

Nach zehn Minuten war das taktische Geplänkel vorbei. Der SV Gottsdorf ging durch Stefan Holzer in der elften Minute in Führung. In Minute 28 erzielte der ASK Hausmening den Ausgleich durch einen Treffer von Lukas Hörlendsberger. Noch vor der Pause stellten die Gäste aber wieder klar, wer hier die drei Punkte holen wird. Raphael Petz stellte die Weichen für Gottsdorf auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 2:1 zur Stelle war. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Jonas Bredlinger den Vorsprung des Spitzenreiters auf 3:1 (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Ausgleich bleibt nur Ehrentreffer

Kurz nach Wiederbeginn gelang dem Tabellenführer dann der Nackenschlag. Mit dem 4:1 von Bredlinger für den SV Gottsdorf/M./P. war das Spiel eigentlich schon entschieden (47.). Eigentlich war Hausmening schon geschlagen, als Timon Kefer das Leder zum 1:5 über die Linie beförderte (59.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 5:1 letztlich abpfiff, hatte der SV Gottsdorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt der ASK SAR Hausmening den vierten Platz in der Tabelle ein. Elf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim ASK Hausmening. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sieben.

Nach 19 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Gottsdorf 43 Zähler zu Buche. Mit nur 20 Gegentoren hat der Gast die beste Defensive der 1. Klasse West. In den letzten fünf Partien rief der SV Gottsdorf/M./P. konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Hausmening tritt am Freitag, den 12.04.2024, um 19:30 Uhr, beim SCU Ybbsitz an. Zwei Tage später (16:30 Uhr) empfängt der SV Gottsdorf den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland.

1. Klasse West: ASK SAR Hausmening – SV Gottsdorf/M./P, 1:5 (1:3)

59 Timon Kefer 1:5

47 Jonas Bredlinger 1:4

40 Jonas Bredlinger 1:3

37 Raphael Petz 1:2

28 Lukas Hoerlendsberger 1:1

11 Stefan Holzer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.