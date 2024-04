Souveräner Erfolg der SG Ardagger/Viehdorf II bei Union Neuhofen

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 01:16

1. Klasse West: Etwa 150 Zuschauer kamen am Freitag zu diesem Spiel der 21. Runde. Die Union Neuhofen Fußball konnte der Reserve von SG Ardagger/Viehdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Im Hinspiel hatte Ardagger/Viehdorf II das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:0-Sieg geholt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Thomas Klaus markierte in der vierten Minute die Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Nicolae Imbre, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (10.). Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Klaus-Doppelpack ebnet den Weg

Klaus schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (54.). Für das 3:1 von SG Ardagger/Viehdorf II zeichnete Dominic Hofer verantwortlich (61.). Calin Siclovan besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Ardagger/Viehdorf II (90.). Am Ende verbuchte SG Ardagger/Viehdorf II gegen die Union Neuhofen einen Sieg.

Neuhofen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Ardagger/Viehdorf II weiter im Abstiegssog. Wo bei der Union Neuhofen Fußball der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 24 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich die Union Neuhofen schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Neuhofen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz der drei Zähler machte SG Ardagger/Viehdorf II im Klassement keinen Boden gut. Ardagger/Viehdorf II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten.

Nächster Prüfstein für die Union Neuhofen Fußball ist die Union Haag (Samstag, 16:30 Uhr). SG Ardagger/Viehdorf II misst sich am selben Tag mit dem SV Gottsdorf/M./P. (17:30 Uhr).

1. Klasse West: Union Neuhofen Fußball – SG Ardagger/Viehdorf II, 1:4 (1:1)

90 Calin Siclovan 1:4

61 Dominic Hofer 1:3

54 Thomas Klaus 1:2

10 Nicolae Imbre 1:1

4 Thomas Klaus 0:1

