Erneuter Triumph der SU Aschbach gegen Neumarkt

Details Sonntag, 14. April 2024 01:22

1. Klasse West: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die SU Weise Raika Aschbach vor mehr als 80 Fans mit 2:1 gegen die SV Raika Essmeister Neumarkt gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die SU Aschbach. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 2:2 hatte das Endergebnis gelautet.

SV Neumarkt geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Igor Miseje das schnelle 1:0 für Aschbach erzielte. Nach zwanzig Minuten wurde ein Elfmeter reklamiert.

Glasklarer Elfmeter auf Seiten der Neumarkter wurde nicht gegeben. Rammlihnrein, Ticker-Reporter

Zur Pause hatte die SU Weise Raika Aschbach eine hauchdünne Führung inne.

Später Siegestreffer

Das 1:1 der SV Raika Essmeister Neumarkt stellte Julian Sambs sicher (69.).

Tor, Toor, Tooor für SV Raika Essmeister Neumarkt zum 1:1!!! ENDLICH!!! DIE AIR SAMBS IST ZUR STELLE!!! btw. Jakob Gundackers erster Assist seiner Karriere! Rammlihnrein, Ticker-Reporter

Doch die Gastgeber hatten das bessere Ende für sich. Kurz vor Ultimo war noch Halil Tekcan zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der SU Aschbach verantwortlich (84.). Schließlich sprang für das Heimteam gegen SV Neumarkt ein Dreier heraus.

Bei Aschbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Auf dem zehnten Platz der Hinserie nahm man von der SU Weise Raika Aschbach wenig Notiz. Der aktuell zweite Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Durch die drei Punkte verbesserte sich die SU Aschbach im Tableau auf die sechste Position. Aschbach scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 30 Punkten auf der Habenseite steht die SV Raika Essmeister Neumarkt derzeit auf dem siebten Rang. Vom Glück verfolgt waren die Gäste in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Die SU Weise Raika Aschbach ist am Freitag auf Stippvisite bei der Sportunion Leitner Allhartsberg. SV Neumarkt hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 28.04.2024 gegen den FCU SOP Winklarn.

1. Klasse West: SU Weise Raika Aschbach – SV Raika Essmeister Neumarkt, 2:1 (1:0)

84 Halil Tekcan 2:1

69 Julian Sambs 1:1

9 Igor Miseje 1:0

