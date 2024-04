Pleite für den SV Pöchlarn-Golling gegen Winklarn

Spielberichte

1. Klasse West: Mit einem knappen 2:1 vor 110 Zuschauern endete das Match zwischen dem FCU SOP Winklarn und dem SV CEMIX Pöchlarn-Golling an diesem 22. Spieltag. Luft nach oben hatte der FCU Winklarn dabei jedoch schon noch. Der Gast hatte den SV Pöchlarn-Golling im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Die Gäste machten im ersten Durchgang viel Druck, konnte diesen aber nicht in Tore umwandeln.

Der Ball will nicht ins Tor für Winklarn! Sebastian Sitz, Ticker-Reporter

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Winklarn dreht das Spiel

Felix Dallinger brach für Pöchlarn-Golling den Bann und markierte in der 67. Minute per Kopf die Führung. In Minute 73 vergaben die Heimischen die Chance vom Elfmeterpunkt aus zu erhöhen. Andreas Haberfellner traf zum 1:1 zugunsten von Winklarn (78.).

Tor, Toor, Tooor für FCU SOP Winklarn zum 1:1Torschütze: Andreas Haberfellner.....Nach einem Einwurf bekommt er den Ball und zieht aus knapp 20m ab und haut den Ball flach links unten rein. Sebastian Sitz, Ticker-Reporter

Der Treffer von Attila Vida zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass der FCU SOP Winklarn im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (83.). Schließlich sprang für den FCU Winklarn gegen den SV CEMIX Pöchlarn-Golling ein Dreier heraus.

Mit 52 Gegentreffern ist der SV Pöchlarn-Golling die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Rückrunde verlief für das Schlusslicht bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewannen die Gastgeber noch kein einziges Mal. Mit nur 21 Treffern stellt Pöchlarn-Golling den harmlosesten Angriff der 1. Klasse West. Der SV CEMIX Pöchlarn-Golling kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Dem SV Pöchlarn-Golling bleibt das Pech treu, was die vierte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Für Winklarn ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit dem Sieg baute der FCU Winklarn die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der FCU SOP Winklarn 14 Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Winklarn etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte der FCU SOP Winklarn.

Pöchlarn-Golling tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim FCU Neustadtl an. Zwei Tage später empfängt der FCU Winklarn die SV Raika Essmeister Neumarkt.

1. Klasse West: SV CEMIX Pöchlarn-Golling – FCU SOP Winklarn, 1:2 (0:0)

83 Attila Vida 1:2

78 Andreas Haberfellner 1:1

67 Felix Dallinger 1:0

