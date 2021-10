Pöchlarn-Golling knöpft St. Georgen/Y. einen Punkt ab

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 02:57

1. Klasse West: Das Spiel vom Samstag zwischen dem SCU St. Georgen/Y. und dem SV CEMIX Pöchlarn-Golling endete vor rund 85 Fans mit einem 3:3-Remis. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von St. Georgen/Y. gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass der SCU St. Georgen/Y. der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Pöchlarn zeigte sich immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gastgeber. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Vojtech Engelmann sein Team in der 17. Minute per Elfmeter. Die Pausenführung des SV Pöchlarn-Golling fiel knapp aus. In der 53. Minute brachte Stefan Gutenbrunner den Ball im Netz des Schlusslichts unter. Stefan Rafetzeder war zur Stelle und markierte das 2:1 von St. Georgen/Y. (55.). Die passende Antwort hatte Engelmann parat, als er in der 57. Minute zum Ausgleich traf. Für das 3:2 von Pöchlarn-Golling zeichnete Tobias Brankl verantwortlich (69.). Gutenbrunner machte den Gästen kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich (90+5.) per Strafstoß sicherstellte. Schließlich gingen der SCU St. Georgen/Y. und der SV CEMIX Pöchlarn-Golling mit einer Punkteteilung auseinander.

Remis dank „Last-Minute- Gutenbrunner “

St. Georgen/Y. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Pöchlarn-Golling – der SCU St. Georgen/Y. bleibt weiter unten drin. Mit 32 Toren fing sich St. Georgen/Y. die meisten Gegentore in der 1. Klasse West ein. Der Gastgeber verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Die letzten Auftritte des SCU St. Georgen/Y. waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

In der Defensivabteilung von Pöchlarn-Golling knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. In der Verteidigung des SV CEMIX Pöchlarn-Golling stimmt es ganz und gar nicht: 31 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. In den letzten fünf Begegnungen holte der SV Pöchlarn-Golling insgesamt nur einen Zähler.

Am kommenden Sonntag tritt St. Georgen/Y. bei der ÖTSU Steinakirchen an, während Pöchlarn-Golling einen Tag zuvor die Union Haag empfängt.

1. Klasse West: SCU St. Georgen/Y. – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 3:3 (0:1)

17 Vojtech Engelmann 0:1

53 Stefan Gutenbrunner 1:1

55 Stefan Rafetzeder 2:1

57 Vojtech Engelmann 2:2

69 Tobias Brankl 2:3

95 Stefan Gutenbrunner 3:3

