Waidhofen/Ybbs dank Teufl Sieger gegen Neustadtl

Details Samstag, 02. April 2022 01:56

1. Klasse West: 150 Besucher wurden im Alpenstadion in Waidhofen/Ybbs gezählt. Für Neustadtl gab es in der Auswärtspartie gegen Waidhofen/Ybbs nichts zu holen. Der FCU Neustadtl verlor mit 1:3. Auf dem Papier ging die SG WY als Favorit ins Spiel gegen Neustadtl – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte der FCU Neustadtl einen 2:1-Sieg für sich verbucht.

In der 13. Minute lenkte Berthold Teufl den Ball zugunsten des Gasts ins eigene Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Eine starke Leistung zeigte Teufl, der sich mit einem Doppelpack für die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs beim Trainer empfahl (60./67.). Die Heimmannschaft führte schließlich das 3:1 durch Nikolaus Obermüller herbei (74.). In Minute 83 war wieder Teufl im Mittelpunkt und sah nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (80.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte der Tabellenprimus gegen Neustadtl.

Teufl mit Doppelpack, Eigentor und Roter Karte auffällig

36 Tore – mehr Treffer als Waidhofen/Ybbs erzielte kein anderes Team der 1. Klasse West. Mit dem Sieg baute die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die SG WY elf Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Trotz der Schlappe behält der FCU Neustadtl den sechsten Tabellenplatz bei. Der Angriff ist bei Neustadtl die Problemzone. Nur 18 Treffer erzielte der FCU Neustadtl bislang. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Neustadtl derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 34 Zählern befindet sich Waidhofen/Ybbs voll in der Spur. Die Formkurve des FCU Neustadtl dagegen zeigt nach unten.

Als Nächstes steht für die SG WY eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den SCU St. Georgen/Y. Neustadtl empfängt parallel den SV Fraiss Bau Krummnussbaum.

1. Klasse West: SG SC/FC Waidhofen/Ybbs – FCU Neustadtl, 3:1 (0:1)

74 Nikolaus Obermueller 3:1

67 Berthold Teufl 2:1

60 Berthold Teufl 1:1

13 Eigentor durch Berthold Teufl 0:1