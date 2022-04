Später Treffer bringt den Sieg für Gottsdorf gegen Krummnussbaum

Details Sonntag, 03. April 2022 01:42

1. Klasse West: Rund 200 Fans sahen ein spannendes Spiel. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SV Gottsdorf gegen Krummnussbaum den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vollends überzeugen konnte Gottsdorf dabei jedoch nicht. Das Hinspiel hatte der SVK mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Raphael Petz versenkte die Kugel per Elfmeter zum 1:0 (12.) für die Gäste. Milan Ferencik nutzte die Chance für den SV Fraiss Bau Krummnussbaum und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Minute 82 bejubelte der SV Gottsdorf/M./P. das 2:1 durch Stefan Hörth. Schließlich sprang für den Gast gegen Krummnussbaum ein Dreier heraus.

Gottsdorf sichert Mittelfeldplatz

Der SVK stellt die anfälligste Defensive der 1. Klasse West und hat bereits 40 Gegentreffer kassiert. Der Gastgeber findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Nun musste sich der SV Fraiss Bau Krummnussbaum schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Mit dem Erfolg in der Tasche sicherte der SV Gottsdorf den siebenten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Gottsdorf momentan auf dem Konto.

Krummnussbaum kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit fünf Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet der SV Gottsdorf/M./P. derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am nächsten Sonntag reist der SVK zum FCU Neustadtl, zeitgleich empfängt der SV Gottsdorf den FCU Winklarn.

1. Klasse West: SV Fraiss Bau Krummnussbaum – SV Gottsdorf/M./P, 1:2 (1:1)

82 Stefan Hoerth 1:2

31 Milan Ferencik 1:1

12 Raphael Petz 0:1