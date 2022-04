Souveräner Erfolg bei Haag: Petzenkirchen macht Boden gut

Details Sonntag, 10. April 2022 01:28

1. Klasse West: Rund 70 Fans kamen in die Varta-Arena nach Haag. Mit 0:3 verlor die Union Haag am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Petzenkirchen wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 4:1 gewonnen.

Für das erste Tor sorgte Erik Hric. In der 15. Minute traf der Spieler von Petzenkirchen vom Elfmeterpunkt aus ins Schwarze. Jonas Biber erhöhte den Vorsprung des SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland nach 24 Minuten auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kurz vor Schluss traf Patrik Scherz für den SV Petzenkirchen (94.) zum 3:0 und sorgte so für den Endstand. Schlussendlich reklamierte Petzenkirchen einen Sieg in der Fremde für sich und wies Haag in die Schranken.

Ungefährdeter Auswärtssieg

Die Union Haag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. In der Verteidigung von Haag stimmt es ganz und gar nicht: 37 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Haag deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist die Union Haag in diesem Ranking auf.

Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland holte auswärts bisher nur neun Zähler. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SV Petzenkirchen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Durch den klaren Erfolg über die Union Haag ist Petzenkirchen weiter im Aufwind.

Haag musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Union Haag insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten.

Am nächsten Sonntag reist Haag zur SG SC/FC Waidhofen/Ybbs, zeitgleich empfängt der SV Petzenkirchen die Union Allhartsberg.

1. Klasse West: Union Haag – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 0:3 (0:2)

94 Patrik Scherz 0:3

24 Jonas Biber 0:2

15 Erik Hric 0:1