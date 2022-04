SCU Waldhausen siegt im Kellerduell gegen Pöchlarn-G.

Details Montag, 11. April 2022 01:08

1. Klasse West: Der SCU Waldhausen (OÖ) verschaffte sich vor 250 Zuschauern mit dem 2:1-Erfolg gegen den SV CEMIX Pöchlarn-Golling etwas Luft im Tabellenkeller. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war eine Demonstration des SCU Waldhausen gewesen, als man die Partie mit 6:2 für sich entschieden hatte.

Die Hemischen durften zuerst jubeln. Andre Zauchinger brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SV Pöchlarn-Golling über die Linie (34.). Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus. Den Ausgleichstreffer hatte Waldhausens Soma Lörinczy in Minute 61 im Repertoire. Nur zwei Minuten später erzielten die Gäste durch Jakob Wöran die 2:1-Führung. Schließlich holte der SCU Waldhausen (OÖ) gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Pöchlarn-Golling muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich zehn Zählern aus 16 Partien steht der SV CEMIX Pöchlarn-Golling auf dem Abstiegsplatz. Die Ausbeute der Offensive ist beim SV Pöchlarn-Golling verbesserungswürdig, was man an den erst 20 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich Pöchlarn-Golling schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der SCU Waldhausen holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Mit drei Punkten im Gepäck liegt Waldhausen in der Tabelle jetzt den dreizehnten Tabellenplatz. Der SCU Waldhausen (OÖ) bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und neun Pleiten. Der SCU Waldhausen beendete die Serie von elf Spielen ohne Sieg.

Am nächsten Sonntag reist der SV CEMIX Pöchlarn-Golling zum SV Union Raika Blindenmarkt, zeitgleich empfängt Waldhausen die ÖTSU Steinakirchen.

1. Klasse West: SV CEMIX Pöchlarn-Golling – SCU Waldhausen (OÖ), 1:2 (1:0)

63 Jakob Woeran 1:2

61 Soma Loerinczy 1:1

34 Andre Zauchinger 1:0