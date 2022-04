Souveräner Erfolg von Blindenmarkt gegen Pöchlarn-Golling

Details Sonntag, 17. April 2022 01:15

1. Klasse West: Der SV Pöchlarn-Golling konnte Blindenmarkt vor rund 170 Zuschauern nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SV Union Raika Blindenmarkt löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatten die Gastgeber für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

Patrick Sura schoss für Blindenmarkt in der 30. Minute das erste Tor. Blitzschneller Doppelpack für den SV Union Raika Blindenmarkt: Nach seinem ersten Tor (40.) markierte Peter Sura wenig später seinen zweiten Treffer (41.). Blindenmarkt dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der 68. Minute brachte Gevorg Badalyan den Ball im Netz des SV Union Raika Blindenmarkt unter und verkürzte auf 3:1. Blindenmarkt baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Lukas Reisner in der 92. Minute traf. Schlussendlich verbuchte der SV Union Raika Blindenmarkt gegen Pöchlarn-Golling einen überzeugenden Heimerfolg.

Doppelpack binnen einer MInute

Mit dem souveränen Sieg gegen den SV CEMIX Pöchlarn-Golling festigte Blindenmarkt die zweite Tabellenposition. Die Verteidigung des SV Union Raika Blindenmarkt wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 17-mal bezwungen. Mit dem Sieg knüpfte der SV Union Raika Blindenmarkt an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Blindenmarkt elf Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für Blindenmarkt, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Derzeit belegt der SV Pöchlarn-Golling den ersten Abstiegsplatz. In der Defensive drückt der Schuh beim Gast, was in den 40 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich Pöchlarn-Golling schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SV CEMIX Pöchlarn-Golling, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Am nächsten Sonntag reist der SV Union Raika Blindenmarkt zur ÖTSU Steinakirchen, zeitgleich empfängt der SV Pöchlarn-Golling den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland.

1. Klasse West: SV Union Raika Blindenmarkt – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 4:1 (3:0)

92 Lukas Reisner 4:1

68 Gevorg Badalyan 3:1

41 Peter Sura 3:0

40 Peter Sura 2:0

30 Patrick Sura 1:0