Waidhofen/Ybbs gewährt Steinakirchen nur Ehrentreffer

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:52

1. Klasse West: Waidhofen/Ybbs erteilte Steinakirchen vor rund 90 Fans eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für die SG WY. Die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs setzte sich standesgemäß gegen die ÖTSU Steinakirchen durch. Auf eigenem Platz hatte Waidhofen/Ybbs das Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Die Gäste stellten mit dem 1:0 in der 15. Minute die Weichen auf Sieg. Nikolaus Obermüller versenkte einen direkten Freistoß. In der 20. Minute brachte Donjet Mavraj das Netz für die SG WY zum Zappeln. Waidhofen/Ybbs gelang in der 31. Spielminute durch einen Strafstoß von Obermüller der dritten Tagestreffer. Der vierte Streich der SG WY war Berthold Teufl vorbehalten (36.). Die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der 75. Minute legte Waidhofens Obermüller mit seinem dritten Tagestreffer zum 5:0 nach. Die SG WY schraubte das Ergebnis in der 82. Minute mit dem 6:0 durch Thomas Hörndler in die Höhe. Steinakirchen kam kurz vor dem Ende durch Florian Reisinger zum Ehrentreffer (87.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die ÖTSU Steinakirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Heimteams immens. Insbesondere an vorderster Front kommt die ÖTSU Steinakirchen nicht zur Entfaltung, sodass nur 25 erzielte Treffer auf das Konto von Steinakirchen gehen. Fünf Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Steinakir. momentan auf dem Konto.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen die ÖTSU Steinakirchen festigte Waidhofen/Ybbs den zweiten Tabellenplatz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der SG WY stets gesorgt, mehr Tore als die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs (46) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse West. Mit dem Sieg baute die SG WY die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Waidhofen/Ybbs 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Mit insgesamt 41 Zählern befindet sich die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs voll in der Spur. Die Formkurve von Steinakirchen dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist die ÖTSU Steinakirchen zum SV Fraiss Bau Krummnussbaum, gleichzeitig begrüßt Waidhofen/Ybbs den SCU Waldhausen (OÖ) auf heimischer Anlage.

1. Klasse West: ÖTSU Steinakirchen – SG SC/FC Waidhofen/Ybbs, 1:6 (0:4)

87 Florian Reisinger 1:6

82 Thomas Hoerndler 0:6

75 Nikolaus Obermueller 0:5

36 Berthold Teufl 0:4

31 Nikolaus Obermueller 0:3

20 Donjet Mavraj 0:2

15 Nikolaus Obermueller 0:1