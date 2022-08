SV Gottsdorf unterliegt FCU Winklarn

Details Samstag, 13. August 2022 01:48

1. Klasse West: Die neue Saison wurde in Winklarn angepfiffen. Rund 150 Besucher kamen in die SOP-Arena nach Winklarn und wollten das Spiel der ersten Runde gegen den SV Gottsdorf/M./P. sehen. Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam der FCU Winklarn gegen den SV Gottsdorf zu einem 3:1.

Vor 150 Zuschauern markierte Winklarns Tomas Batrla das 1:0 (40.). Ein Tor auf Seiten des Gastgebers machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Winklarn mit schneller Antwort nach Ausgleich

Den Ausgleichstreffer hatte Gottsdorf in der 50. Minute im Repertoire. Stefan Hörth ließ sich als Torschütze feiern. Lukas Deinhofer machte in der 52. Minute das 2:1 des FCU SOP Winklarn perfekt. Michael Schauer beförderte das Leder zum 3:1 des FCU Winklarn über die Linie (75.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Winklarn gegen den SV Gottsdorf/M./P. die volle Ausbeute ein.

Für Winklarn geht es am kommenden Freitag bei der Union Haag weiter. In zwei Wochen trifft der SV Gottsdorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 26.08.2022 bei der Union Neuhofen Fußball antritt.

1. Klasse West: FCU SOP Winklarn – SV Gottsdorf/M./P, 3:1 (1:0)

75 Michael Schauer 3:1

52 Lukas Deinhofer 2:1

50 Stefan Hoerth 1:1

40 Tomas Batrla 1:0