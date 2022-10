Triumph von Waldhausen über Union Neuhofen

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:14

1. Klasse West: Der SCU Waldhausen (OÖ) und die Union Neuhofen Fußball lieferten sich vor etwa 75 Besuchern ein spannendes Spiel, das 4:3 endete. Mit breiter Brust war Neuhofen zum Duell mit dem SCU Waldhausen angetreten – der Spielverlauf ließ bei der Union Neuhofen jedoch Ernüchterung zurück.

Die Hausherren hatten zu Beginn mehr Spielanteile. Doch vor 75 Zuschauern traf Niklas Holzer zum 1:0 (19.) für Neuhofen. Waldhausen hatte sich schnell wieder gesammelt und Soma Lörinczy erzielte den Ausgleich (22.). Lörinczy markierte auch das 2:1 (35.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Mate Kantor bereits wenig später per Freistoß besorgte (41.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Philipp Wurzer brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des SCU Waldhausen (OÖ) über die Linie (54.). In Minute 91 brachte die Neuhofens Florian Stöger den Ball im Netz des SCU Waldhausen zum Ausgleich unter. Waldhausen machte die Überraschung in der Nachspielzeit perfekt (92.) und Lörinczy erzielte den Siegestreffer. Letzten Endes ging der SCU Waldhausen (OÖ) im Duell mit der Union Neuhofen als Sieger hervor.

Erster Saisonsieg: Lörinczy wird zum Helden

Der SCU Waldhausen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Waldhausen verbesserte sich durch den Dreier auf Position 13. Mit 26 Toren fing sich der SCU Waldhausen (OÖ) die meisten Gegentore in der 1. Klasse West ein. Der SCU Waldhausen fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Begegnungen holte Waldhausen insgesamt nur fünf Zähler.

Neuhofen bekleidet mit elf Zählern Tabellenposition sieben. Der Gast verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Der SCU Waldhausen (OÖ) tritt am kommenden Samstag beim SV CEMIX Pöchlarn-Golling an, die Union Neuhofen Fußball empfängt am selben Tag den FCU SOP Winklarn.

1. Klasse West: SCU Waldhausen (OÖ) – Union Neuhofen Fußball, 4:3 (2:2)

92 Soma Loerinczy 4:3

91 Florian Stoeger 3:3

54 Philipp Wurzer 3:2

41 Mate Kantor 2:2

35 Soma Loerinczy 2:1

22 Soma Loerinczy 1:1

19 Niklas Holzer 0:1