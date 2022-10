Haag verliert Spitzenspiel bei Ybbsitz

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:30

1. Klasse West: Die gute Serie der Union Haag seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor gegen Ybbsitz vor fast 400 Zuschauern mit 0:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Der SCU Ybbsitz erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Union Haag hatte schon nach wenigen Minuten die erste Chance und wirkten zu Beginn gefährlicher. Für den Führungstreffer der Gastgeber zeichnete Felix Wodicka verantwortlich (27.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Kurz nach Wiederbeginn gab es Elfmeter für die Gastgeber. In der 50. Minute erhöhte Jozef Rejdovian auf 2:0 für Ybbsitz. Am Schluss schlug der SCU Ybbsitz Haag mit 2:0.

Ybbsitz weiterhin ohne Niederlage

Prunkstück von Ybbsitz ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Der SCU Ybbsitz weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Ybbsitz befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte.

Der SCU Ybbsitz setzte sich mit diesem Sieg von der Union Haag ab und nimmt nun mit 27 Punkten den zweiten Rang ein, während Haag weiterhin 23 Zähler auf dem Konto hat und den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Am Dienstag empfängt Ybbsitz den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland. Nächsten Samstag (14:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen der Union Haag mit dem SCU St. Georgen/Y.

1. Klasse West: SCU Ybbsitz – Union Haag, 2:0 (1:0)

50 Jozef Rejdovian 2:0

27 Felix Wodicka 1:0