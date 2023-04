Sportunion Allhartsberg gewinnt Heimspiel gegen St. Georgen/Y.

Details Sonntag, 09. April 2023 00:47

1. Klasse West: Durch ein 3:1 holte sich die Sportunion Leitner Allhartsberg in der Partie gegen den SCU Günther St.Georgen/Y drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die Sportunion Allhartsberg die Nase vorn. Das enge Hinspiel hatte der SCU St. Georgen/Y. durch ein 1:0 siegreich gestaltet.

Das Spie begann mit einem offenen Schlagabtausch. In MInute 16 scheiterte St. Georgens Alexander Kastner am Aluminium. Lukas Heigl brachte Sportunion Allhartsberg in der 26. Minute vor rund 220 Zuschauern ins Hintertreffen. In der 37. Spielminute scheiterten auch die Heimischen am Aluminium. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Maximilian Zanitti-Brunello das 1:1 zugunsten der Heimmannschaft (41.). Dabei sah Keeper Grim nicht gut aus, der den Ball durch die Finger gleiten ließ. Kurz vor dem Seitenwechsel legte die Sportunion Leitner Allhartsberg das 2:1 durch Slavisa Maksimovic nach (42.). Zur Pause war die Sportunion Allhartsberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Im zweiten Abschnitt ging das Spiel genauso offen weiter und beide Mannschaften fanden etliche Torchancen vor. In der 71. Minute erhöhte Daniel Zemla per Abstauber auf 3:1 für Sportunion Allhartsberg. Unter dem Strich verbuchte die Sportunion Leitner Allhartsberg gegen St. Georgen/Y. einen 3:1-Sieg.

Sportunion Allhartsberg macht Boden gut

Die Sportunion Allhartsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch die drei Punkte gegen den SCU Günther St.Georgen/Y verbesserte sich Sportunion Allhartsberg auf Platz acht. Die Sportunion Leitner Allhartsberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Trotz der Schlappe behält der SCU St. Georgen/Y. den sechsten Tabellenplatz bei. Die Gäste ließen in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherten sich nur einmal die Maximalausbeute.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt die Sportunion Allhartsberg beim SCU Waldhausen (OÖ) an, während St. Georgen/Y. einen Tag später den SCU Ybbsitz empfängt.

1. Klasse West: Sportunion Leitner Allhartsberg – SCU Günther St.Georgen/Y, 3:1 (2:1)

71 Daniel Zemla 3:1

42 Slavisa MaksimoviÄ? 2:1

41 Maximilian Zanitti-Brunello 1:1

26 Lukas Heigl 0:1

