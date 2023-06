Nichts zu holen für Steinakirchen bei Allhartsberg

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:15

1. Klasse West: Die Sportunion Leitner Allhartsberg gewann vor rund 170 Fans mit 3:1 gegen die ÖTSU Steinakirchen und verabschiedete sich mit einem Sieg in die Saisonpause. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Die Sportunion Allhartsberg wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte Steinakirchen für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

David Hornbachner brachte Sportunion Allhartsberg schon in der elften Spielminute in Führung. Die Heimischen machten weiter Druck und erhöhten den Vorsprung nur wenige Minuten später. Daniel Zemla schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (19.). Noch vor der Pause verkürzte die ÖTSU Steinakirchen durch Luca Prüller auf 1:2 (34.). Zur Pause behielt die Sportunion Leitner Allhartsberg die Nase knapp vorn. Mit dem 3:1 sicherte Zemla der Sportunion Allhartsberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (48.). In den 90 Minuten war Sportunion Allhartsberg im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Steinakir. und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Steinakrichen verabschiedet sich aus der 1. Klasse West

Die Sportunion Leitner Allhartsberg beendet die Saison auf Platz acht – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Die Offensive der Sportunion Allhartsberg lieferte in dieser Spielzeit regelmäßig eine überzeugende Vorstellung ab, während es in der Defensive das eine oder andere Mal knirschte. Mit einem Torverhältnis von 51:53 schließt Sportunion Allhartsberg das Fußballjahr ab. Die Sportunion Leitner Allhartsberg schnitt insgesamt mäßig ab. Zehn Siege und drei Remis stehen 13 Niederlagen gegenüber.

Die ÖTSU Steinakirchen ist in dieser Spielzeit nicht mit einem blauen Auge davongekommen. Die Gäste schafften mit Platz 13 nciht den Klassenerhalt und enttäuschte insgesamt. Von diesem Angriff hatten alle Mannschaften der Liga in dieser Spielzeit am wenigsten zu befürchten: Steinakirchen schoss lediglich 23 Tore. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans der ÖTSU Steinakirchen. Steinakirchen sammelte im Saisonverlauf gerade einmal sechs Siege, zwei Remis und 18 Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird die ÖTSU Steinakirchen alles andere als zufrieden sein. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

1. Klasse West: Sportunion Leitner Allhartsberg – ÖTSU Steinakirchen, 3:1 (2:1)

48 Daniel Zemla 3:1

34 Luca Prueller 2:1

19 Daniel Zemla 2:0

11 David Hornbachner 1:0

