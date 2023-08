Neumarkt feiert souveränen Heimsieg gegen Petzenkirchen

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

1. Klasse West: Vor einer tollen Kulisse von 400 Zuschauern empfing der SV Neumarkt zum Auftakt der neuen Saison den SV Petzenkirchen. Die SV Raika Essmeister Neumarkt erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland.

Die Heimischen fanden nach neun Minuten die erste Torchance vor. Für das erste Tor sorgte Marcel Fuchs. In der 15. Minute traf der Spieler von SV Neumarkt per Seitfallzieher ins Schwarze. Kurz vor der Pause konnten die Gastgeber den Vorsprung ausbauen. Jakub Mikula versenkte die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (38.). Mit dem 3:0 sicherte Mikula SV Neumarkt nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (45+1.). Der dominante Vortrag der SV Raika Essmeister Neumarkt im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Doppelpack von Mikula ebnet den Weg

nach 51 Minuten scheiterten die Gäste am Aluminium. Letztlich bekam der SV Petzenkirchen auch in Halbzeit zwei kein Bein auf den Boden, verhinderte aber immerhin eine noch höhere Niederlage, sodass die Partie in einem unveränderten 0:3 ihr Ende fand.

Am nächsten Dienstag reist SV Neumarkt zum ASK SAR Hausmening, zeitgleich empfängt P.kirchen den SV CEMIX Pöchlarn-Golling.

1. Klasse West: SV Raika Essmeister Neumarkt – SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland, 3:0 (3:0)

46 Jakub Mikula 3:0

38 Jakub Mikula 2:0

15 Marcel Fuchs 1:0

