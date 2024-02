SV Gloggnitz: Der Titelanwärter fährt einen Achtungserfolg in der Vorbereitung ein!

1. NÖN-Landesliga

Details Samstag, 03. Februar 2024 11:51

Die SV Gloggnitz aus der 1. NÖ Landesliga nützt die Winterpause intensiv, um sich in Form für den Titelkampf zu bringen. Vergangenen Dienstag traf man auf den höherklassigen FCM Flyeralarm Traiskirchen. Die Jungs von Trainer Thomas Eckbauer konnten dem Regionalligisten ein 1:1 abringen. Dabei überzeugte vor allem die Defensive und nach vorne hin war man auch in der Lage, sehr gefährliche Nadelstiche zu setzen. Das errungene Unentschieden sollte jedenfalls Selbstvertrauen für die weiteren Testspielaufgaben und den Frühjahrsauftakt geben. Trainer Thomas Eckbauer hat sich im Interview mit Ligaportal über die aktuelle Situation im Verein unterhalten.

Wie bewertet man das Remis gegen Traiskirchen?

Thomas Eckbauer: „Dieses Ergebnis kann man jedenfalls positiv sehen. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die in der Vorbereitung schon weiter ist. Aufgrund der Klasse des Gegners sind wir in erster Linie bestrebt gewesen, sicher zu stehen und schnell umzuschalten. Das liegt uns ja bekanntlich gut und hat auch in dieser Partie zufriedenstellend funktioniert. So erzielten wir bereits nach rund einer halben Stunde das 1:0. In den letzten Minuten der ersten Hälfte ist der Druck dann doch etwas zu groß geworden und der Ausgleich tatsächlich gefallen. Zweite Halbzeit haben dann beide Teams kräftig durchgetauscht. Der Spielfluss war dann natürlich nicht mehr so gegeben. Traiskirchen ist stärker geworden. Aber Stefan Bliem, unser Goalie, hat alles entschärft.“

Welche Akteure sind im Team besonders positiv aufgefallen?

Thomas Eckbauer: „Da möchte ich einerseits Viktor Okolo nennen. Er hat defensiv eine Bombenleistung geboten und die Abwehr zusammengehalten. War also der Fels in der Brandung. Andererseits ist vorne Jan Gruber sehr auffällig gewesen. Mit seinen rund 1,60 m Körpergröße hat er die Traiskirchner vor ordentliche Probleme gestellt. Unser Offensivakteur ist klein, wendig und extrem schnell. Diese Vorzüge hat er auch beim Tor ausgespielt.“

Rückkehrer Manuel Schwarz wird für die Offensive eine weitere spannende Alternative sein?

Thomas Eckbauer: „Er ist von den USA zurückgekommen, wo er auch in Übersee im College Fußball aufgezeigt hat. Er konnte dabei neun Treffer in 13 Spielen erzielen. Dementsprechend ist er körperlich auch in einer Topverfassung. So wie wir es erhofft und erwartet hatten. Jetzt geht es darum, dass er möglichst schnell ins Team integriert wird. Dafür nützen wir die aktuelle Vorbereitungszeit intensiv. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er auch mehr aus der Etappe oder über die Flügel kommen kann. Mit diesen Eigenschaften wird er unser Spiel im Frühjahr sicher wesentlich bereichern können.“

Wie schaut der weitere Fahrplan in der Winterpause aus?

Thomas Eckbauer: „Heute steht das Testspiel gegen Sportunion Mauer auf dem Programm. Nach dem intensiven Spiel gegen Traiskirchen möchte ich dieses Mal ordentlich rotieren. Die Jungs aus der zweiten Reihe sollen sich ebenfalls beweisen dürfen. In zwei Wochen geht es dann im Flieger Richtung Türkei. Da werden wir uns schließlich den Feinschliff holen, um für den großen Schlager zum Auftakt gegen Schrems bereit zu sein.“