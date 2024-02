ASV EATON Schrems: Kontinuität als Trumpf im Titelkampf!

1. NÖN-Landesliga

18. Februar 2024

Nach dem sensationellen Herbst bereitet sich der ASV EATON Schrems intensiv auf das Frühjahr vor. Zu Beginn wartet sofort das Auswärtsduell in Gloggnitz bei einem der direkten Mitstreiter um die Meisterkrone. Umso wichtiger ist, dass man von Anfang an in der Lage ist, das Potential voll ausschöpfen zu können. In die Testspielserie startete der Verein mit drei Erfolgen. Gestoppt wurde der Siegeslauf dann gegen einen Titelaspiranten der Regionalliga Ost. Aber auch da verkaufte sich das Team sehr teuer. Dementsprechend blickt der sportliche Leiter Herbert Zimmel im Interview positiv in die Zukunft und glaubt an die Erfüllung seines Traums.

Wie zufrieden ist man bis dato mit den Testspielen?

Herbert Zimmel: „Die Trainingsleistungen passen. Die Jungs sind top motiviert. Nicht verwunderlich. Und auch die Ergebnisse stimmen. Zum Auftakt haben wir 5:1 gegen Amaliendorf gewonnen. Dann ist uns ein 7:0 gegen Gmünd gelungen. Immerhin ein Team, das in der 2. Landesliga West vorne mitspielt. Das war ein ganz starker Auftritt. Natürlich darf man die Partien in der Vorbereitung nicht überbewerten. Aber man sieht, dass wir nach wie vor in der Lage sind, uns ordentlich Torchancen zu erarbeiten. In dieser Hinsicht schließen wir an den Herbst an. Das System vom Trainer greift immer besser. Herzogenburg haben wir dann auch noch in die Knie gezwungen, ehe jetzt am Freitag das Highlight gegen den Kremser SC stieg. Das Spiel ist natürlich von unserer Seite mehr defensiv angelegt gewesen. Wir sind mehr über die Konter gekommen. Beim Stand von 0:0 hat unser Stürmer Marvin Bio leider nur die Latte mit einem Kopfball getroffen. Dann sind wir in Rückstand geraten, den wir aber schließlich nach der Pause egalisieren konnten. Leider haben wir dann in der Schlussphase noch einen Treffer aus einem Elfer erhalten. Schade. Aber wichtig ist, dass die Leistung absolut gepasst hat.“

Welche Kaderveränderungen hat es noch gegeben?

Herbert Zimmel: „Ich sage immer wieder, eine intakte Mannschaft soll man nicht zerreißen. Die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor hoch. Das haben wir zum Glück vom Herbst mitgenommen. Von dem her setzen wir absolut auf Kontinuität. Eine Verstärkung können wir trotzdem begrüßen. Manuel Kugler haben wir an Bord geholt. Er kommt von Deutsch Wagram und ist ein junges und motiviertes Talent. Ihn möchten wir langsam heranführen. Über einen internen Neuzugang dürfen wir uns ja auch freuen. Deniz Saritas kommt nach seinem Kreuzbandriss wieder retour. Seine Klasse wird dem Team in der Rückrunde gut tun und uns noch gefährlicher machen.“

Wie blickt man dem Schlager zum Auftakt der Rückrunde entgegen?

Herbert Zimmel: „In den Testspielen warten jetzt noch Marchfeld und Rohrendorf. Und dann steigt schon der Meisterschaftsauftakt. Mit dem Hit bei Gloggnitz. Da sieht man gleich, was Sache ist. Das Ziel ist, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Ein gelungener Start kann für den weiteren Verlauf der Saison sehr maßgeblich sein. Man wird auch dann nicht alles gewinnen, aber diese direkten Duelle machen am Ende vielleicht den Unterschied aus. Das große Ziel ist, bis zum Ende im Kampf um die Krone dabei zu sein. Am letzten Spieltag empfangen wir Korneuburg. Dann würde die Hütte brennen und wir könnten im Optimalfall den Meistertitel mit unseren Fans feiern.“