SKN Juniors wollen die Spitzenteams ärgern

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Goran Zvijerac, Trainer der SKN St. Pölten Juniors, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. niederösterreichischen Landesliga nach fünf Siegen, fünf Remis und drei Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang sechs. Zvijerac will mit den jungen Talenten von SKN II nun auch in der Frühjahrssaison die Landesliga-Topteams ärgern.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Goran Zvijerac: "Grundsätzlich können wir mit dem Herbst zufrieden sein. Wir hatten einen holprigen Start zu Beginn: In der Phase haben wir gegen Spitzenreiter Scheiblingkirchen und den Tabellendritten Retz jeweils leider 0:1 verloren, aber da waren wir noch in der Findungsphase. Das sind auch jene Punkte, die uns abgehen um näher an der Spitze zu sein. Im Sommer war dazu auch im Kader ein großer Umbruch. Danach haben wir uns aber gefangen und sehr attraktiven, schnellen und torreichen Fußball gespielt. Der führende Torschütze kommt ja von uns und ist auch erst 19 Jahre alt. Jaden Montnor und Marcel Pemmer wurden schon zu den Profis hochgezogen, was aber auch im der Sinn der Juniors ist."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Zvijerac: "Die Stimmung ist hervorragend. Wir können unser Trainingsprogramm voll durchziehen und die Jungs sind mit Spaß dabei."

Handlungsbedarf war im Sturm und beim linken Außenverteidiger

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Zvijerac: "Als Zugänge stehen Oliver Kruder, Sam Schutti, Eldin Sehic und Julian Wurzer fest. Die Abgänge betreffen Mario Vučenović, Fabian Steiniger und Fabjon Bajrami. Handlungsbedarf war im Sturm und auf der Position des linken Außenverteidigers."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Zvijerac: "Verletzungen hatten wir Gott sei Dank wenige. Lediglich Christian Hauptmann und Daniel Jeschko hatten beide einen Innenbandriss im Knie, konnten aber im Laufe der Herbstsaison wieder spielen. Hauptmann hat sogar im letzten Heimspiel in der NV Arena ein sehenswertes Freistoßtor erzielt."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Zvijerac: "Im Frühjahr wollen wir natürlich besser starten als im Sommer. Dazu streben wir eine Verbesserung des Tabellenplatzes an und wollen den Top 3 Mannschaften Punkte abnehmen. Wir spielen gegen Scheiblingkirchen, Krems und Retz jeweils zu Hause."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Zvijerac: "Ich bin überzeugt das wir die Saison fertig spielen werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Zvijerac: "Der große Titelkandidat ist Scheiblingkirchen und der KSC hat eine Minichance. Aber wünschen würde ich mir, dass es bis zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften noch spannend wird."