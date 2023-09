Klarer Heimsieg in Ortmann

Nach dem schweren Auswärtsstopp letzte Woche in Schrems, der ohne Punkte endete, wollte die SG Ortmann/Oed-Waldegg in der 5. Runde daheim gegen USV Scheiblingkirchen-Warth wieder anschreiben. Sie tat dies trotz anfänglichem Rückstand in souveräner Art und Weise. Am Ende schien nach 90 Minuten in diesem Duell zweier Mannschaften, die sich vor Anpfiff im Mittelfeld der Tabelle befanden, ein souveräner 4:1 Heimsieg auf der Anzeigetafel auf. Maßgeblichen Anteil daran hatte Stürmer Gallei, der einen Doppelpack erzielte.

Führung USV Scheiblingkirchen-Warth

Freitag Abend wollten in etwa beachtliche 500 Zuschauer ihr Wochenende auf der Sportanlage Ortmann einläuten. Bei nach den letzten Wochen angenehmen Temperaturen führte Schiedsrichter Autherith die beiden Teams auf das Spielfeld. Er, sein Team und die Fans auf den Tribünen sollten ein torreiches Spiel sehen. Den besseren Start konnte USV Scheiblingkirchen-Warth verzeichnen. Die Gäste gingen bereits in der 10. Minute in Führung. Kuhan war der Torschütze. Das Heimteam verdaute den Rückstand aber mehr als gut, war nicht geschockt und wollte dem Spiel noch vor der Pause eine Wende geben. Dies gelang. In Minute 30 zunächst egalisierte Hofer den Rückstand und tatsächlich setzte Gallei noch mit dem 2:1 Führungstreffer 10 Minuten später nach. Elegant umkurvte er den gegnerischen Goalie und versenkte das Leder. Die Partie war gedreht und mit dem Spielstand ging es auch in die Pause.

Heimteam in Torlaune

SG Ortmann/Oed-Waldegg tat in der 2. Halbzeit alles dafür, den Sieg einzufahren und ihn nicht noch mal aus der Hand zu geben, wobei der heimische Trainer Stifter in der Nachbetrachtung konstatierte, dass „in der ersten Viertelstunde nach Seitenwechsel die Partie auf der Kippe stand“. In der 63. Minute schließlich sorgte Panzenböck doch schon für die Vorentscheidung und erhöhte auf 3:1. Der Coach der Gäste versuchte dann zwar etwa eine halbe Stunde vor Ende dem Spiel mit 3 Wechseln noch einmal eine Wende zu geben. Das Heimteam aber ließ nichts mehr anbrennen. 2 Highlights sollten noch folgen. In der 85. Minute blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig, als die rote Karte zu zücken. Wegen einer Tätlichkeit schickte er Linhart von USV Scheiblingkirchen-Warth unter die Dusche. Die Gäste waren somit ab diesem Zeitpunkt auch noch in Unterzahl. Diese Gelegenheit nützte Gallei eiskalt und scorte ein weiteres Mal. Von Höhe des Sechzehners brachte er den Ball mit viel Gefühl im langen Eck unter. Sein Doppelpack war perfekt. Nach seinem Siegtreffer gegen Langenrohr hält er somit in der Meisterschaft bereits bei 3 Treffern. In der Nachspielzeit holte ihn Trainer Stifter dann noch vom Feld, um ihm den verdienten Abgangsapplaus zukommen zu lassen. Schließlich beendete Schiedsrichter Autherith die Partie und die Heimfans feierten den klaren Heimsieg. Der siegreiche Trainer hielt rückblickend fest, dass „den Verantwortlichen eine große Last von den Schultern abgefallen sei, vor so einer Kulisse und bei dem Druck gegen einen regional ansässigen Kontrahenten in der Liga bestehen zu können." Da kann man den Jubel schon verstehen.