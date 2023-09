Drei Punkte blieben in Rohrbach

Der zweite Teil des Heimspieldoppels der SG Rohrbach/St. Veit fand Freitag Abend gegen SV Waidhofen/Thaya statt. Nach dem Unentschieden letztes Wochenende gegen USV Scheiblingkirchen-Warth gelang es dieses Mal tatsächlich, einen vielumjubelten Sieg einzufahren. Der Dreier war von Beginn weg nie gefährdet und auch das Torverhältnis wurde letzten Endes aufpoliert. Mit dem Erfolg verließ man die hinteren Regionen der Tabelle und sogar die Gäste konnten überholt werden.

Heimteam mit besserem Start

Letztes Wochenende fanden sich etwa 210 Zuschauer auf der Prokop Sportanlage ein und sahen beim 2:2 gegen USV Scheiblingkirchen-Warth ein Torfestival. Dies dürfte Freitag Abend noch mehr Fans animiert haben, ihrem Team live vor Ort die Daumen zu drücken. So besuchten dieses Mal bereits rund 250 Anhänger den Fußballplatz in Rohrbach/Gölsen. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Und schon in der 12. Minute gab es zum ersten Mal Grund zum Jubel. Eine wunderschöne Aktion leitete den Führungstreffer ein. Nach einem Ballgewinn landete der Ball auf der rechten Angriffsseite. Von dort erfolgte eine perfekte Flanke, die von Schnürer im Stile eines routinierten, bulligen Stürmers ideal mit einem Hechtkopfball abgeschlossen wurde. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause, wobei der Rohrbacher Co-Trainer Strauß nach der Partie festhielt, dass „man durchaus auch mit 2 oder 3 Toren hätte führen können“.

Heimsieg wurde eingetütet

Die zweite Halbzeit hatte hinsichtlich dem Unterhaltungswert noch mehr zu bieten. In der 52. Minute sorgte Schafhauser für die vermeintliche Vorentscheidung. Die Aktion wurde wieder über die rechte Seite eingeleitet. Und der Mittelfeldspieler schoss den flachen Stanglpass im Rutschen eiskalt und gefühlvoll direkt unter die Latte. Aber Waidhofen ließ sich nicht hängen und kam tatsächlich sehr schnell doch noch einmal zurück. Nach einem missglückten Spielaufbau des Heimteams im Mittelfeld konnten die Gäste einen schnellen Konter fahren, den Ringswirth verwertete. Und als der Schütze zum 1:0 dann auch noch nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah, stieg die Nervosität auf der Tribüne deutlich. Man fürchtete den Ausgleich. Aber die Gastgeber behielten die Nerven. Co-Trainer Strauß meint im Rückblick sogar, dass „durch diese Aktion seine Mannschaft aufgeweckt wurde und man schaltete nochmals einen Gang hoch“. 10 Minuten vor Ende sprach ihnen der Referee dann einen Eckball zu. Olgun sprintete in die hoch gespielte Hereingabe seines Teamkollegen und schloss mit dem Kopfball ins kurze Eck ab. Der gegnerische Goalie berührte zwar noch den Ball, konnte ihn aber nicht mehr abwehren. Der Sieg war eingefahren. Und die Heimfans konnten die Schlussphase entspannt verfolgen. Nach somit starken 4 Punkten aus den Heimspieldoppel geht es dann nächste Woche mal wieder auswärts in Kottingbrunn weiter.