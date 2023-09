Gloggnitz überraschte auswärts mit Derbysieg

Details Sonntag, 03. September 2023 13:58

Samstag Abend war Derbytime. Der bisherige Tabellenführer SC Fortuna Wiener Neustadt empfing die SV Gloggnitz im Nachbarschaftsduell. Die Gastgeber, die in der bisherigen Saison das Punktemaximum eingefahren hatten, gingen vor heimischem Publikum als Favorit ins Spiel. Aber es zeigte sich mal wieder, dass in einer einzigen Partie alles möglich ist, vor allem in einem Derby. Am Ende verließen die Gäste das Spielfeld als Sieger. Besonderen Anteil daran hatte Doppeltorschütze Pross.

Torlose erste Hälfte

Dieses Aufeinandertreffen hatte sich eine adäquate Kulisse verdient. Diese wurde in der Ergo Arena geboten, die gut gefüllt war. Ungefähr 1500 Zuschauer wollten dem Spiel beiwohnen. Beachtlich! Und die Gastgeber wollten von Beginn weg zeigen, dass die 3 Punkte in Neustadt bleiben. Wie es sich bei einem Derby gehört, verlief die Partie auch körperbetont, aber durchaus fair. Die Heimmannschaft kontrollierte das Spiel und hatte mehr Spielanteile. Gloggnitz kam naturgemäß mehr über schnelle Gegenstöße. Chancen waren auf beiden Seiten zu finden. In der 20. Minute etwa war der Schlussmann der Gloggnitzer mit einem schönen Schuss der Neustädter konfrontiert. Aber Bliem, der auch schon für Mattersburg in der Bundesliga aufgelaufen war, hielt das Leder. So eine richtige Drangperiode gelang den Gastgebern jedoch nicht. Deswegen ging es mit einem torlosen Unentschieden auch in die Kabinen.

Ereignisreiche zweite Hälfte, Sax und Pross im Mittelpunkt

Der zweite Spielabschnitt startete gleich mit einem Aufreger. Gloggnitz schrieb an und ging tatsächlich in Führung. Pross trug sich in die Torschützenliste ein. Sein Team war von da an auf der Siegerstraße. Wer sich erhofft hatte, Neustadt würde mit mehr Druck und zielorientiertem Fußball antworten, der täuschte sich. Stattdessen entschieden sie die Partie zu ihren Ungunsten mit einer Disziplinlosigkeit. Sax, der gerade erst eingewechselt worden war, und nur ein paar Sekunden am Spiel aktiv teilnahm, sah nach einer Tätlichkeit in der 57. Minute die rote Karte. Das ist nicht der Impuls, den man sich als Trainer an der Seitenlinie von einem Einwechselspieler erwartet. Diese Gunst der Stunde wollten die Gloggnitzer ausnützen. Mit der Überzahl kamen sie ihrem Ziel eines Auswärtssieges bei Neustadt wieder etwas näher. Und es dauerte nur ein paar weitere Minuten, ehe Pross, der den Goalie umkurvte, auf 0:2 stellte und die letzten Zweifel am Erfolg eliminierte. Die hitzige Endphase in diesem Nachbarschaftsduell war dann vor allem auch von Kartenspielen des Schiedsrichters geprägt. Neben einigen gelben gab es auch noch eine rote Karte für den Gloggnitzer Özdemir nach einer Tätlichkeit. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr. Gloggnitz fuhr einen mehr als verdienten Derbysieg ein und feierte mit seinen mitgereisten Fans. Sektionsleiter Niklas hielt fest, dass „es ganz großes Kino ist, in diesem hektischen Nachbarschaftsduell als durchaus verdienter Sieger vom Spielfeld zu gehen. Er betont „den konsequenten Weg, den der Verein geht“ und dankt allen, die im Umfeld des Vereins dazu beigetragen haben, diesen Erfolg zu ermöglichen. Nächste Woche gilt es, diesen Sieg im Heimspiel gegen St. Peter/Au zu bestätigen.

