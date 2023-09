Korneuburg erzwingt Sieg

Im Duell zwischen dem SC Sparkasse Korneuburg und der SG Rohrbach/St. Veit trafen 2 Teams aufeinander, die zwei stolze Serien aufweisen konnten. Die Heimischen konnten in den letzten 3 Runden stolze 7 Punkte einheimsen. Die Gäste auf der anderen Seite waren seit dem 2. Spieltag ungeschlagen, auch wenn die meisten Matches nur ein Unentschieden brachten. Sollte eine Serie enden? Ja, jene des angereisten Teams. Korneuburg dominierte die Partie sehr klar und belohnte sich am Ende mit den 3 Punkten.

Korneuburg gleicht frühen Rückstand aus

Die letzte der Freitagpartien in der 8. Runde der 1. NÖ Landesliga fand in Korneuburg statt. Rund 250 Zuschauer statteten der druckmittel.at-Arena einen Besuch ab. Die Heimfans reisten voller Vorfreude an und erwarteten sich eine Prolongation des Erfolgslaufs, am besten mit einem Sieg. Zunächst aber schlief ihnen mal gehörig das Gesicht ein. Schon in der 11. Minute nämlich ging die SG Rohrbach/St. Veit in Führung. Liebhaber nahm sein Herz in die Hand und legte einen Sololauf ausgehend von der eigenen Hälfte hin, behielt die Nerven und schloss sogar noch überlegt ins rechte Eck ab. So ein Tor sieht man auch nicht jeden Tag! Die Gäste hatten den wichtigen Führungstreffer erzielt und hatten sich so eine perfekte Ausgangssituation geschaffen, um im Laufe des Spiels mit der Führung im Rücken mehr aus einer gesicherten Abwehr und über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Aber Korneuburg hatte etwas dagegen und vereitelte relativ schnell den Versuch der Spielgemeinschaft, das Spiel zu beruhigen und zu kontrollieren. Zum Glück aus Sicht der Jungs von Trainer Schalkhammer gelang ihnen bereits in Minute 26 der Ausgleich. Sie griffen kontrolliert über das Zentrum an und es folgte ein kurzes Zuspiel auf Grabovac. Dieser richtete sich den Ball her und zog wuchtig ins linke Eck vorbei am Torhüter ab. Die Fans jubelten, war doch nun der frühe Rückstand ausgemerzt. Und man konnte wieder von mehr träumen. Vor der Pause sollte es aber nicht mehr für einen weiteren Treffer reichen. Auch die andere Seite war nicht erfolgreich. Und so ging es mit dem Stand von 1:1 in die Kabinen.

Powerplay und Sieg für Korneuburg

Die 2. Hälfte verlief dann wie ein Spiel auf einer schiefen Ebene. Die Gastgeber waren eindeutig das dominierende Team und erspielten sich eine Vielzahl von Chancen. Lediglich die Effektivität konnte bekrittelt werden. Als Chrenko dann in der 71. Minute wegen wiederholtem Foulspiel zusätzlich Gelb-Rot sah, wurde der Druck noch größer und Entlastungsangriffe fanden mehr oder weniger kaum noch statt. So war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Siegtreffer für die Korneuburger fallen sollte. Und in der Nachspielzeit gelang er dann tatsächlich noch. Eine mustergültige Flanke wurde von Küssler mit dem Kopf versenkt. Die Serie von SG Rohrbach/St. Veit war gerissen. Jene vom Heimteam geht dagegen weiter, wodurch man sich auch weiter im Spitzenfeld der Tabelle etabliert.

Stimme zum Spiel

Gerald Schalkhammer (Trainer SC Sparkasse Korneuburg):

„Die 2. Hälfte hat eindeutig uns gehört. Wir haben bis zum Schluss an den Sieg geglaubt und konsequent nachgesetzt. Die Rote Karte hat uns dann natürlich noch mehr Räume verschafft. Und so haben wir uns tatsächlich mit dem Siegtreffer belohnt. Wichtig vor allem auch für die weitere Saison, dass es uns endlich gelungen ist, vor eigenem Publikum den erster Dreier einzufahren.“

Die Besten: Lorenz Grabovac (Mittelfeld), Mustafa Yavuz (Verteidigung)