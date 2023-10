SG Rohrbach/St. Veit feiert Last-Minute-Sensation

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 12:10

Samstag Abend durften sich die Fußballfans mit dem Spiel SG Rohrbach/St. Veit gegen ASV EATON Schrems auf ein Highlight der 1. NÖ Landesliga freuen. Die heimstarken Gastgeber trafen auf den Leader, der die Spitzenposition aufgrund eines außergewöhnlichen 7:0 gegen die SKN Juniors erneut erobert hatte. Diese wollten sie selbstverständlich auch in dieser Partie verteidigen. Lange schaute es zumindest nach einem Punkt aus, ehe in der Nachspielzeit der Sieg und die Tabellenführung verspielt wurden.

Keine Tore vor der Halbzeit

Der Kracher lockte in etwa 200 Zuschauer auf die Liese Prokop Sportanlage. Die Stimmung auf der Tribüne was ausgelassen und die Heimfans konnten den Anpfiff gar nicht mehr erwarten. Die ganze Woche bereits hatten die Vereinsverantwortlichen, das Trainerteam und vor allem die Spieler auf diese Partie hingefiebert. Einerseits war es schön, die Nr. 1 in der Tabelle begrüßen zu dürfen. Der Anlass war aber umso spezieller, da man sich tatsächlich Chancen ausrechnen durfte, mit dem Favoriten mithalten und ihn ernsthaft herausfordern zu können. Dafür sollte generell das gewonnene Selbstvertrauen aufgrund der bisher durchaus beachtlichen Saison sorgen, aber man baute vor allem auch auf die starke Bilanz im eigenen Stadion. Und die ortsansässigen Zuschauer wollten ihren Teil zum Erfolg der SG Rohrbach/St. Veit beitragen. Nach einer sehr kurzen Phase des Abtastens und Beschnupperns konnte man relativ schnell erkennen, dass zwei Mannschaften aufeinandertrafen, die selbst aktiv werden und das Spiel an sich reißen wollten. Es ging hin und her. Die ganz großen Chancen blieben aber verwehrt, da sich beide auch auf ihre Verteidigungsreihen verlassen konnten. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen. Es war ergebnistechnisch noch nichts passiert und der Spielstand versprach somit eine spannende 2. Hälfte.

Später und kurioser Siegtreffer für SG Rohrbach/St. Veit

Nach Wiederanpfiff ging es zunächst in einer ähnlichen Tonart weiter. In der 56. Minute betrat schließlich Gronister im Dress der Heimischen das Spielfeld und läutete eine Phase einiger Wechsel ein. Der Mittelfeldspieler sollte der Partie schließlich noch seinen Stempel aufdrücken. Die Minuten verliefen und die Zuschauer gingen schön langsam davon aus, an diesem Abend keine Tore zu sehen. Dann aber brach eine verrückte Schlussphase an. Es lief bereits die 90 Minute. Den Schremsern wurde ein Freistoß in aussichtsreicher, zentraler Position vor dem gegnerischen Tor zugesprochen. Die große Chance auf einen wichtigen Auswärtssieg tat sich im letzten Moment auf. Es folgte aber ein sehr schlechter Versuch, wodurch der Ball schließlich über Umwege bei Torhüter Kranabetter landete. Der war hungrig! Auf einen denkwürdigen Sieg! Er nahm sein Herz in die Hand, spielte nicht auf Zeitverzögerung, sondern leitete mit einem sehenswert genauen Ausschuss den schnellen Gegenstoß ein. Am Ende des Konters hatte der eingewechselte Gronister den Ball und dieser blieb eiskalt, als er die Wuchtel am Goalie vorbeischob. Wahnsinn! Die Sensation war perfekt! Der Schütze wusste dies spektakulär mit einem Überschlag zu feiern. Die Heimfans lagen sich in den Armen und wollten mit dem Feiern gar nicht mehr aufhören.

Stimme zum Spiel

Clemens Strauß (Co-Trainer SG Rohrbach/St. Veit):

„Wir wissen, dass wir daheim mit so gut wie jeder Mannschaft mithalten können. Das zeigt sich dann sogar in so einem Sieg gegen den Tabellenführer. Wir haben bis zum Schluss an den Sieg geglaubt. Deswegen haben wir in der letzten Szene auch nicht Zeit geschunden, sondern weiter nach vor gespielt. Belohnt wurde das mit dem Siegtreffer!“

Der Beste: Eric Schnürer (Verteidigung)

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.