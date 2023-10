Schremser Offensivpower verhindert Trainereffekt

Details Samstag, 21. Oktober 2023 11:41

Ein ungleiches Duell ging Freitag Abend über die Bühne. Der in der Tabelle Zweitplatzierte ASV EATON Schrems traf auf das Schlusslicht SV Waidhofen/Thaya. Die Gäste nahmen unter der Woche einen Trainerwechsel vor und erwarteten sich dadurch neue Impulse. Das Heimteam andererseits wollte sich nach der unnötigen Niederlage letzte Woche bei der SG Rohrbach/St. Veit rehabilitieren. Sie kehrten auch auf die Siegerstraße zurück und feierten mit dem 3:0 einen klaren Erfolg.

Unterschiedliche Ambitionen

Der „ELK“-Arena statteten in dieser Partie rund 880 Zuschauer einen Besuch ab. Die Heimfans wurden in der bisherigen Saison fast durchgehend mit sehenswertem Fußball auf der eigenen Anlage verwöhnt. Dementsprechend erwarteten sie eine passende Reaktion auf die Last-Minute Klatsche in der letzten Runde. Ein Sieg musste her, wenn man weiter die Korneuburger jagen möchte. Von so einer Situation würden die Gäste nur liebend gerne träumen. Die Realität ist, dass sie sich abgeschlagen am Tabellenende finden. Dementsprechend wurde am Montag mit Neuwirth auch ein neuer Interimscoach vorgestellt. Der Trainereffekt sollte vielleicht eine Überraschung möglich machen und für einen Punktezuwachs sorgen.

Frühe Vorentscheidung

Schrems musste also auf der Hut sein. Dementsprechend konzentriert gingen sie ans Werk und waren auch perfekt eingestellt. Von Anfang an brachten sie ihre PS auf den Platz. Und nachdem die ersten Möglichkeiten noch nicht genutzt werden konnten, fiel schließlich doch nach etwas mehr als einer Viertelstunde das 1:0. Der Treffer war ein Spiegelbild der bisherigen Saison des Auswärtsteams. Eine Hereingabe der Heimischen landete in der gefährlichen Zone vor dem gegnerischen Tor. Einer der Verteidiger traf mit dem versuchten Befreiungsschlag Fuger. Von dem ging der Ball ohne Abwehrmöglichkeit für den Goalie in den Kasten. Der Favorit hatte also die standesgemäße Führung zeitig erzielt. Sorgte also von Beginn weg dafür, dass der Underdog in die Schranken gewiesen wurde und so nie so richtig daran glauben konnte, eine Überraschung zu liefern. Für klare Verhältnisse war dann überhaupt bereits in der 23. Minute gesorgt. Die Schremser bekamen einen Elfmeter zugesprochen. Haider ließ sich die Chance zwar zunächst nehmen, da der Torhüter hielt. Der Abpraller landete aber erneut vor seinen Füßen. Diese Gelegenheit nahm er dankend an und drückte den Ball über die Linie. Das sollte es wohl gewesen sein, oder? Waidhofen wollte sich mit einer eventuellen Niederlage noch nicht abfinden, versuchte zurückschlagen und tat dies auch fast. Das Auswärtsteam hatte aber Pech und traf gegen Ende der ersten halben Stunde nur die Latte. So ging es mit dem Stand von 2:0 in die Kabinen.

Hitzige Schlussphase

Nach Wiederanpfiff machten die Schremser das sehr routiniert und spielten die Partie mit der Führung im Rücken herunter. Sie hatten das Spiel im Griff, weitere Treffer wollten aber nicht gelingen. Aufregung herrschte dann schließlich noch in der Schlussphase der Partie. Zunächst musste Mühlberger von Waidhofen nach seiner zweiten Gelben den Platz verlassen. Und in der 90. Minute bracht dann überhaupt Chaos aus. Der Schiedsrichter gab einen umstrittenen Freistoß für die Heimischen. Das Auswärtsteam konnte es nicht fassen. Zwei Gästespieler wurden wegen Kritik verwarnt. Der neue Coach Neuwirth wurde in der Situation überhaupt gleich auf die Tribüne geschickt. Nachdem dann wieder Ruhe eingekehrt war, sorgte Zeiler sogar noch für den vielumjubelten 3:0 Endstand. Der Pflichtsieg war eingefahren und auch für das Torverhältnis wurde was getan!

Stimme zum Spiel

Herbert Zimmel (Sportlicher Leiter ASV EATON Schrems):

„Unsere Jungs werden vom Trainer vor jeder Partie super eingestellt. Der Gegner wird analysiert und jeder weiß, was er zu tun hat. Es gab nie eine Diskussion über den Sieg. Die Pflichtaufgabe wurde souverän erledigt und wir lauern weiter hinter Korneuburg.“

Der Beste: Milan Jurdik (Sturm)

