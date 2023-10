Langenrohr kehrt bei Waidhofen auf Siegerstraße zurück

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:24

Im Duell SV Waidhofen/Thaya gegen SV Langenrohr trafen Samstag Nachmittag zwei aufgrund der letzten Ergebnisse nicht formstarke Mannschaften aufeinander. Das Heimteam, das die rote Laterne inne hat, benötigt sowieso einen jeden Punkt wie einen Bissen Brot. Die Gäste andererseits konnten ihren letzten Dreier in Runde 6 mit dem Überraschungserfolg gegen Neustadt einfahren. Also vor langer Zeit. Aber in dieser Partie waren sie endlich mal wieder erfolgreich, gewannen schließlich 2:0.

Perfekter Start für Langenrohr

Etwa 240 Zuschauer gaben sich ein Stelldichein im Birkenstadion. Die Heimfans sehnten sich nach dem ersten vollen Erfolg auf eigener Anlage. Dies sollte ein schweres Unterfangen werden. Denn auch das Auswärtsteam in dieser Partie schielte auf die 3 Punkte, um den Abstand zum letzten Tabellenplatz zu vergrößern und nicht endgültig hinten hineinzurutschen. Man konnte also ohne Probleme sagen, dass es sich hierbei um ein sogenanntes 6-Punkte-Match handelte. In dem die Gäste sehr konzentriert auftraten und von Anfang dafür sorgten, dass die Partie in ihre Richtung lief. Gerade mal 9 Minuten waren gespielt, da gingen sie bereits in Führung. Im Mittelfeld erkämpften sie den Ball. Ein Langenrohrer Spieler ließ in weiterer Folge den Gegenspieler gekonnt mit einem Haken aussteigen und setzte seinen Kollegen auf der rechten Flanke mit einem tiefen Pass in Szene. Dieser brachte es zustande, eine scharfe Flanke in die gefährliche Zone des Fünfmeterraums zu schlagen. Dort war Teufel der leidtragende Akteur. Denn von ihm prallte der Ball nach der Hereingabe in den eigenen Kasten. Der Torhüter konnte nicht mehr eingreifen, sondern nur mehr hinter sich blicken. Die Gäste waren in Front in diesem Kellerduell. Und wussten, dass sie sich nun diese Chance nicht entgehen lassen sollten, sich etwas Luft zu verschaffen. Tatsächlich gelang ihnen in der 32. Minute die Vorentscheidung. Mit einem hohen Pass aus der eigenen Verteidigung wurde das komplette Mittelfeld überbrückt und nach einem weiteren Zuspiel landete der Ball schließlich bei Kleckowski, der trocken abschloss. Das 0:2 war noch vor der Pause erzielt und spielte dem Auswärtsteam natürlich perfekt in die Karten. Mit dem Stand ging es auch in die Kabinen.

Langenrohr spielt Sieg heim

Nach Seitenwechsel konzentrierten sich die Jungs von Trainer Baumühlner darauf, das Spiel zu kontrollieren. Man versuchte, unnötige Ballverluste zu vermeiden. Die Heimischen sollten keine Gelegenheit erhalten, schnelle Gegenstöße vorzutragen und nochmals zurückkommen zu können. Das gelang ganz gut, auch weil Waidhofen einfach das Selbstvertrauen und die Durchschlagskraft fehlte. Sie schafften es nicht, über einen aktiven Spielaufbau beständig gefährlich zu werden. Dementsprechend tat sich in der 2. Halbzeit ergebnistechnisch auch nichts mehr. Die Langenrohrer entführten die 3 Punkte und können zunächst mal aufatmen.

Stimme zum Spiel

August Baumühlner (Trainer SV Langenrohr):

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und das Match über die komplette Spielzeit dominiert. Von da her auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Dass bereits vor der Pause der 2. Treffer gefallen ist, war natürlich sehr positiv für die Spielanlage und die weitere Partie. Diese Vorentscheidung hat uns Sicherheit gegeben.“

Der Beste: Alexander Kleckowski (Mittelfeld)

